Дополнительные поезда запустят на праздники в Казахстане

Будет задействован весь парк пассажирских вагонов.

В период весенних праздничных дней АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительные разовые поезда, передает Zakon.kz.

Среди них:

- №202/201 Астана-1-Павлодар, отправлением из Астана-1 20, 24 марта 2019г. из Павлодара 21, 25 марта 2019г.;

- №204/203 Астана-1-Алматы-1, отправлением из Астана-1 20, 24 марта 2019г. из Алматы-1 21, 25 марта 2019г.;

- №205/206 Алматы-2-Арыс-1, отправлением из Алматы-2 7, 21 марта 2019г. из Арыс-1 9, 23 марта 2019г.;

- №241/242 Кызылорда-Атырау, отправлением Кызылорды 20, 22, 24 марта 2019г., из Атырау 21, 23, 25 марта 2019г.

Вместе с тем, назначен дополнительный рейс поезда №49/50 Алматы-2-Уральск с отправлением из Алматы-2 13 марта. из Уральска 16 марта.





- Компанией на постоянной основе ведется работа по мониторингу населенности поездов. При необходимости и наличии технической возможности по направлениям и в даты, когда наблюдается повышенный спрос, добавляются вагоны и назначаются дополнительные поезда. В связи с традиционным увеличением пассажиропотока на предстоящие весенние праздники, планируется 100% задействование парка вагонов национального перевозчика, - сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

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