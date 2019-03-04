Мать-кукушку нашли спустя четыре года в Актобе

Женщина оставила дочку на няню и сбежала.

В Актюбинской области органы опеки спустя четыре года нашли родителей Асемгуль Оразмет, которую все это время воспитывали другие люди, передает Zakon.kz со ссылкой на РСК региона.

Когда девочке было около года, летом 2015 года мать оставила ее у няни и исчезла. Все эти годы няня, немка по происхождению, сама воспитывала Асемгуль. У нее трое сыновей, двое уже взрослые. Девочка называет женщину и ее мужа своими родителями.

Из-за проблем с жильем супруги откладывали вопрос удочерения. Поэтому органы опеки на днях забрали у них Асемгуль.

- По причине отсутствия законных представителей ребенок временно устроен в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С девочкой работают психологи, — сообщили уполномоченные органы.

В управлении образования рассказали, что родная мать девочки живет в столице. По телефону она рассказала, что дочь оставила у няни по семейным обстоятельствам. В течение недели женщина пообещала забрать ребенка.

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