В актауском морском порту мужчина пытался пронести метадон в шапке

Со слов задержанного, таблетки он использует как средство от зубной боли.

Несколько случаев незаконной провозки были пресечены морскими пограничниками, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Морские пограничники Регионального управления "Береговая охрана" на пограничном катере "Иса Батыр", в координатах СШ 46.48 ВД 51.42, в р-не полуострова Пешной задержали 3-х граждан РК на мотоцикле "Урал". При досмотре багажника обнаружена рыба частиковых пород 377 кг, сети 2 шт., ячея 30х30.

Рыбу по акту сдали в ТОО "Тлекшы". Размер ущерба составил 1 142 310 тенге.

Пограничным нарядом на Актауском морском порту задержан помощник капитана одного из иностранных судов в головном уборе которого обнаружены таблетки "Methadone".

Со слов задержанного, вышеуказанные таблетки он использует как средство от зубной боли.

Передан в управление полиции г.Актау.

На моском порту "Актау", при досмотре одного из прибывших иностранных судов, досмотровой группой пограничников с применением спецсредств совместно с сотрудниками СЭР ДГД по Мангистауской области обнаружены 12 контейнеров с табачными изделиями без акцизных марок. Подсчитали -16 349 коробок, 797 738 блоков, 8 041 080 пачек сигарет разных марок.

Стоимость обнаруженных табачных изделий будет установлено после проведения соответствующей экспертизы СЭР ДГД по Мангистауской области.

Контейнеры опломбированы, находятся на СВХ "морпорт Актау".

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