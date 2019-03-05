Глава МОН об учебниках: Есть определенные недостатки

Некоторые учебники по начальной школе были отправлены на доработку.

Министр образования РК Куляш Шамшидинова в кулуарах правительства рассказала, будут ли меняться школьные учебники, передает корреспондент Zakon.kz.

- Учебник - это лишь один из инструментов обучения детей. При новых стандартах идет подготовка как учительских кадров, так и экспертов. Не авторов. Поэтому в один день авторы, наверное, не смогут перестроиться. Как видите, есть определенные недостатки, - признала она.

По ее словам, буквально на днях завершила свою работу республиканская комиссия этого года.

- Комиссия отправила на доработку некоторые учебники по начальной школе. Кроме того, скоро будет общественная читка учебников - пожалуйста, принимайте участие, - пригласила Шамшидинова.

Глава ведомства добавила, что мероприятие будет организовано центром "Учебник" и департаментом среднего образования МОН РК.

- Перед тем, как публиковать, будет общественная читка, как и в прошлом году, - пояснила министр.

Оксана Скибан, Астана

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