В Алматинской области 67 кафе и ресторанов работали без разрешительных документов

Предпринимателей призвали соблюдать законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

В 2018 году Департамент охраны общественного здоровья Алматинской области выявил 67 пищевых объектов, работающих без разрешительных документов, их списки направлены в Департамент полиции для проведения необходимых мероприятий в пределах своей компетенции, сообщает Zakon.kz.

"В результате проведенной разъяснительной работы специалистов Департамента, 16 субъектов самостоятельно приостановили свою деятельность, 24 объекта оформили разрешительные документы.Так, при внеплановой проверке объектов (г.Талдыкорган, кафе "Перекресток", ИП Артыкбаева Г.О.; Уйгурский район, кафе "Дастархан" ИП Ислякова А.З.; Коксуский район, ресторан "Алатау", ИП "Суннат") были направлены исковые заявления в суд, иски были удовлетворены, к субъектам приняты административные меры!" - рассказали в ведомстве.

В данный момент продолжается работа по субъектам, которые не оформили разрешительные документы и продолжают свою деятельность (Алакольский район – кафе "Лагманхана" ( ИП Кенжасаров Е.К.), "Олжас" (ИП Ахметжанова Р.) Илийский район - кафе "Дегермен" (ИП "Нұрлы жол"), "Прованс" (ТОО "Прованс"), "Эсмеральда" (ИП Чумабаев), столовые "Арман" (ИП "Бақытқызы Галия"), "Берекелі" (ИП Ешмуратова Г.), кулинарные цеха ИП Жандос, ИП Карипжанов Г.; город Капчагай – ресторан "Шако" (ИП Сыргебаева К.), город Талдыкорган - кремовый кондитерский цех "Yum-Yum" (ИП Стабаева Б.Н.), кафе "Лужайка" (ИП Хамитова Е.), "Пятница" (ИП Тен В.С.), "Шауырма" (ИП Жарылкапов Р.), "Room 13" (ИП Эминхаджиев), рестораны "Мимино" (ИП Бейсембетов), "Салтанат сарайы" (ИП Бабибаева С.), "Кишлак" (ИП Алтыбаева М.), "Мирас" (ИП Айдарова З.), "Park House" (ИП Сейилханов), "Мәр мәр" (ИП Данияр), "Гаухар тас" (ИП Нурсейитова Б.), столовые "Смак" (ИП Чуйко), "Жетісу" (ИП Бабибаева С.)).

В связи с чем в департаменте призвали через социальные сети предпринимателей и лиц, осуществляющих производство и реализацию пищевых продуктов, соблюдать законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В случае необходимости консультации можно обратиться по адресу: г. Талдыкорган, ул. Сланова, 85А, телефон: 8 (7282)601170.

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