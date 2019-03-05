С 4 по 20 марта в Москве пройдет выставка Восточного Казахстана "Золото Великой степи"

Ценные находки Бронзового века олицетворяют время творения рудокопов и металлургов, пастухов и земледельцев, кузнецов и ювелиров.

Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность ознакомиться с эксклюзивными археологическими находками, вошедшими в сокровищницу истории Казахстана. Выставка "Золото Великой Степи" организована акиматом Восточно-Казахстанской области совместно с Посольством Республики Казахстан в Российской Федерации, передает пресс-служба акима региона.

Более 25-ти тысяч экспонатов будут представлены в Государственном центральном музее современной истории России.

Важно отметить, что открытия последних лет стали возможными благодаря реализации долгосрочной археологической программы, финансируемой акиматом области в рамках программы Президента Республики Казахстан "Рухани Жангыру". Научные изыскания производились под руководством ведущих археологов Казахстана Зайнуллы Самашева и Абдеша Толеубаева, которые возглавили экспедиции на некрополях Берель, Шиликты и Елеке Сазы.

Центральным элементом выставки станет реконструированная экспозиция Золотого человека VII-VIII вв. до н.э., который был найден Абдешом Толеубаевым в 2003 году. Автор реконструкции - Крым Алтынбеков, член Союза художников Республики Казахстан.

Находки Абдеша Толеубаева в 2016 году в Зайсанском районе также стали сенсационными и явили мировой науке кладезь новых знаний о шиликтинской цивилизации, которая, возможно, является колыбелью раннесакской культуры всего евразийского пространства.

Эти ценные артефакты, которые пополнили фонды Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея, также привезены для демонстрации в столицу Российской Федерации.

Мировую известность получили находки Зейноллы Самашева с Берельского некрополя с уникальными артефактами из органики, облаченные в линзы вечной мерзлоты. На выставке будет представлена реконструкция "Берельской лошади" в парадно-погребальном убранстве (IV – III вв. до н.э. ). Автор Калиолла Ахметжан — член Союза художников Казахстана.

Самое последнее сенсационное открытие - это золотые находки Зейнуллы Самашева с элитного погребения некрополя Елеке Сазы лета 2018 года. Они дают право говорить о новом "Золотом человеке" VIII-VII вв. до н.э., антропологические и морфологические исследования которого ведутся в настоящее время совместно с российскими учёными.

- Открытие уникальных памятников материально-духовного и культурного наследия номадов Великой степи имеет огромное значение для восстановления древней истории Казахстана. Важно, что программа археологических исследований, которая была начата в области под руководством Акима Д.К.Ахметова по поручению Президента, будет продолжена и дальше в ближайшие три года с финансированием из областного бюджета в размере не менее 500 млн.тенге,- отметила один из руководителей делегации, заместитель Акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупова.

Один из главных разделов выставки - "Восточный Казахстан — крупнейший металлургический центр эпохи бронзы в центре Евразии". Ценные находки Бронзового века олицетворяют время творения рудокопов и металлургов, пастухов и земледельцев, кузнецов и ювелиров.

- Во втором тысячелетии до нашей эры сформировались все основные компоненты хозяйственно-культурных типов и четкие культурно-мировоззренческие ориентиры, - комментирует доктор исторических наук, профессор Зейнолла Самашев, который также принимает участие в делегации Восточного Казахстана. - Высочайший уровень развития ремесленного и ювелирного искусства свидетельствует прежде всего о высоком уровне добычи металлов, развитии обрабатывающей металлургии, что для кочевничества является совершенно уникальным явлением, говорит о гармонии человека с природой и его способностях адаптироваться в социально-экономической нише того времени.

Уникальные археологические артефакты будут выставлены на обозрение российской публики в течение 18 дней и позволят открыть многовековые тайны истории, ощутить мощную энергетику, исходящую от поистине сакральных мест, которыми так богат Восточный Казахстан.

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