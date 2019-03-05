Нурлан Ногаев: "За чистоту должны отвечать все"

Разбросанный мусор, создает не только непривлекательный образ Атырау и области, но и увеличивает риск эпидемиологической ситуации.

5 марта аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел селекторное совещание с акимами районов и руководителями коммунальных служб. Главная тема – санитарное состояние области, жалобы жителей на работу коммунальных служб, сообщает Zakon.kz.

- Я внимательно слежу за информацией, которая поступает в чат-канал приложения Telegram. Поступает немало жалоб на санитарную очистку как в Атырау, так и в районах. Беспокоит жителей, в целом, и ситуация по сбору и сортировке твердо-бытовых отходов, - сказал Нурлан Ногаев.

Как отметил аким области эта проблема должны быть на контроле всех руководителей. И, в первую очередь, руководства города, Индерского, Курмангазинского и Жылыойского районов.

- На самом деле это очень актуальная проблема. Проводимой работы не достаточно. Конечно, в идеале, необходимо менять сознание людей. За чистоту должны отвечать все, - отметил глава региона.

Разбросанный мусор, создает не только непривлекательный образ города и области, но и увеличивает риск эпидемиологической ситуации.

- Центральные улицы у нас в чистоте, но, небольшие улицы остаются у нас без внимания. Мы передали ТОО "Спецавтобаза" в доверительное управление. Работайте, это ваша задача содержать город в чистоте, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан доложил, что согласно нормам Экологического кодекса с начала 2019 года вступил запрет на захоронение твердо-бытовых отходов. Они подлежат сортировке и переработке. На сегодняшний день по области доля сортировки ТБО составляет 16,7% (по республике 11,5%).

- В городе этот показатель составляет порядка 20%, в Жылыойском районе – 6%. В остальных районах области эта работа, практически, не ведется. В этом году мы планируем выделить средства с местного бюджета на проведения этих работ по всей области, - отметил Кадыржан Арыстан.

Одной из проблемных вопросов является вывоз мусора на стихийные свалки. Ситуацию усугубляют и сами жители, выбрасывая мусор, где попало.

- Нужно принимать меры. Все помнят, как мы боролись с фактами, когда машины, занимающиеся выкачиванием септиков в частном секторе, не довозили отходы до канализационных очистных сооружений, а сливали их в колодцы в черте города. Приняли необходимые меры, штрафовали. Сейчас таких фактов нет. Большую помощь оказали сами жители, высылая фотофакты нарушений в наши аккаунты в социальных сетях. Значит, есть методы. И сегодня эту практику можно применить для нарушителей стихийных свалок, - считает Нурлан Ногаев.

По словам руководителя МПС Алибека Каирова, только с начала года были выявлены около 500 фактов подобных нарушений. Виновники подвергаются административному штрафу. А это немалая сумма. Нарушитель может выложить до 51 тысяч тенге за незаконные действия.

- Это общая работа, каждого из нас. Очистить область от мусора и грязи. Каждый руководитель должен держать на контроле эту работу. В планах у нас строительство мусорных полигонов, сортировочных цехов. Но пока эти проекты будут осуществлены мы не должны сидеть сложа руки. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе должна быть под постоянным контролем всех ответственных лиц, - подвел итог совещания глава региона.

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