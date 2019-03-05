Введут ли уроки полового воспитания в школах Казахстана?

Ежегодно из одной тысячи казахстанских девочек 28 становятся мамами, сами, по сути, являясь детьми.

Жить половой жизнью казахстанские подростки начинают, в среднем, с 16 лет. Каждый третий практикует так называемое небезопасное половое поведение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Ежегодно из 1 тысячи девочек 28 становятся мамами, сами, по сути, являясь детьми. Показатели в 5 раз выше, чем в 30-ке самых развитых стран. Это только зарегистрированные случаи, реальные цифры выше. Нужно ли вводить уроки полового воспитания в школе? Мнения разделились.

"Я думаю, это дело родителей, а не школы и образования".

"Я против! Об этом можно начинать говорить не в школьные, а в студенческие годы".

"Сейчас молодежь у нас очень развитая, я думаю, что надо их воспитывать!".

30 случаев заражения ВИЧ среди казахстанцев в возрасте от 15 до 19 лет было зафиксировано в 2018. Причина – тотальное отсутствие полового просвещения. Особенно среди школьников в селах.

- У них не было денег на презервативы, во-первых. Во-вторых, они боялись пойти в аптеку, чтобы потом весь поселок не знал, кто из них с кем и чем занимается. Они просто использовали целлофановый пакет. Это вопиюще! А мы загоняем наших детей – не говорим им, чем это все грозит. Ни родители, ни учителя, ни медики, - рассказывает координатор национальных программ фонда оон в области народонаселения Газиза Молдакулова.

Может пришло время говорить? Фонд ООН в области народонаселения и Национальная академия образования начали работу по внедрению нравственно-полового воспитания в школах. В пилотном режиме это затронет учеников 9-11 классов. Объяснять подросткам от чего зависит репродуктивное здоровье и как защитить себя от нежелательных последствий будут на схожих по тематике уроках, например биологии и познании мира. Но для начала беседовать на щепетильные темы научат учителей.

- Преподаватели тоже стесняются о некоторых вещах говорить. Здесь мы уже их обучали, что никаких ухмылок, никаких улыбок быть не должно. Говорить на эти темы достаточно серьезно. Это серьезная тема, - считает исполнительный представитель фонда оон в области народонаселения Раймбек Сисемалиев.

В Европе на серьезную тему со школьниками начали говорить давно. Сексуальное воспитание в Германии, например, стало обязательным предметом уже в начале 80-х. Современные дети познают себя при помощи откровенных пособий. Даже тренируются на уроках в способах контрацепции, это почти практика. А недавно для дошколят разработали специальное мобильное приложение – "гонки сперматозоидов". Понятно, что такие методы не для нас и если и говорить о сексуальном воспитании в Казахстане, то иначе.

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- Там не рассказывается о том, что такое секс и как этим заниматься. Это не то, к чему мы ведем. Мы хотим рассказать подросткам, что существуют риски раннего начала половой жизни и какие это риски. Если мы не предоставляем правильную информацию в школе, если мы не предоставляем правильную информацию в семье, то подростки получают информацию на порносайтах, - говорит исполнительный представитель фонда оон в области народонаселения Раймбек Сисемалиев.

Пока любознательные дети получают не совсем верные знания, родители предпочитают молчать. Все попытки просветить мальчиков и девочек на эту тему упираются в одно -ұят.

- Конечно, этот вопрос необходимый. Но мы должны учитывать наш менталитет, наши культурные особенности, наши взаимоотношения взрослых с детьми. Я думаю, в этом вопросе, прежде чем внедрять какие-либо программы, мы должны подготовить родителей. Чтобы родитель был готов отвечать на эти вопросы. Этот вопрос все равно требует решения, поэтому будем его рассматривать, - поясняет министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова.

Возможно делать вид, что проблемы не существует - больше не получится. Пробелы в знаниях юных казахстанцев о репродуктивном здоровье уже приводят к критическим последствиям.

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