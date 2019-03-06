В январе инвестиции в образование выросли на 37%

Доля инвестиций в образование составила всего 0,4% от общей суммы капвложений в стране.

За январь текущего года инвестиции в образование составили 2,8 млрд тенге, за год наблюдается рост на 36,9%. В последние годы это наибольшее вложение инвестиций в образование за январь, при этом доля от общей суммы инвестиций в собственный капитал составила всего 0,4%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

В 2018 году за аналогичный период инвестиции достигли 2 млрд тенге при годовом росте на 25,7%.

В то же время за 12 месяцев прошлого года инвестиции в образование сократились на 22,7% за год и составили 204,9 млрд тенге.

На развитие системы образования и науки РК в проекте бюджета до 2020 года предусмотрена сумма 1,1 трлн тенге. В 2018 году на строительство новых школ израсходовали 53 млрд тенге, еще 33 млрд — на обучение одаренных детей. Уменьшилось финансирование повышения квалификации и переподготовки кадров для школ, это произошло на общем фоне снижения расходов госбюджета, которые снизились впервые за пять лет. Однако согласно поручению президента РК в ближайшие пять лет расходы на образование и здравоохранение возрастут с 7,4% до 10% от ВВП. Будут приняты меры по повышению статуса педагога, подготовке дошкольных воспитателей и сокращению дефицита ученических мест.



За первый месяц 2019 года наибольшая сумма инвестиций в образование в региональном разрезе пришлась на Кызылординскую область: 700,5 млн тенге — в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (281,4 млн тг). На втором месте Шымкент: здесь в развитие образования было инвестировано 576,2 млн тенге. Замыкает тройку лидеров по вложениям средств в сферу образования Туркестанская область: 493,3 млн тенге.

Наибольший годовой рост инвестиций наблюдается в Карагандинской области: более чем в 33 раза — с 6,9 млн до 229,8 млн тг.

Меньше всего в сферу образования было вложено в Павлодарской (1,1 млн тг, годом ранее — 2,8 млн тг), Атырауской (2,6 млн тг, годом ранее — 167,6 млн тг) и Костанайской (3,4 млн тг, годом ранее — 3,7 млн тг) областях.



В январе основным источником финансирования сферы образования стали собственные средства бизнеса: 2,3 млрд тенге (годом ранее — 1,2 млрд тг), удельный вес — 84,9%.

Средства местных бюджетов составили 295,2 млн тг (годом ранее — 409,2 млн тг), доля от суммы инвестиций в образование — 10,7%.

Остальные 4,4%, или 122 млн тг, пришлись на средства, выделенные из республиканского бюджета (годом ранее — 300 млн тг).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!