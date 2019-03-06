Назарбаев: Уязвимые и многодетные должны ощутить заботу государства в ближайшее время

Глава государства также подчеркнул необходимость повышения эффективности экономической политики и активного участия населения в этом процессе.

Совещание по вопросам реализации социальной политики прошло под председательством главы государства, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В совещании приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации Президента Асет Исекешев и заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев указал на важность качественной реализации мер, направленных на повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев.

- На состоявшимся недавно съезде партии "Нұр Отан" мы детально обсудили меры социальной поддержки населения. Мною были предложены новые масштабные меры по поддержке малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения. Сегодня мы подробно рассмотрим планы действий по их реализации, - сказал Президент Казахстана.

В ходе совещания главе государства была представлена информация о плане работы правительства по выполнению поставленных задач, в том числе законодательному обеспечению реализации социальной политики.

Заслушав доклады участников совещания, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость оказания мер социальной поддержки всем остро нуждающимся категориям населения.

- Важно понимать, что средства, выделенные на поддержку социально уязвимых, формируются за счет налоговых отчислений. Поэтому следует разъяснять всем, что государство, соблюдая соответствующий баланс, будет всегда оказывать поддержку остро нуждающимся, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что социально уязвимые и многодетные семьи должны ощутить заботу государства уже в самое ближайшее время.

- Остро нуждающиеся малоимущие граждане, многодетные семьи должны незамедлительно получить социальную помощь уже с 1 апреля текущего года, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что оценка работы руководителей государственных органов и акимов областей будет напрямую зависеть от уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Глава государства особо подчеркнул важность своевременного принятия мер по повышению заработных плат в регионах, осуществлению системных реформ в образовании и здравоохранении, увеличению темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог, а также решению проблем в сфере ЖКХ и экологии. Кроме того, было уделено особое внимание разработке и реализации проектов "Құтты мекен" и "Ауыл – Ел бесігі".

- Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента нужно держать актуальные вопросы жителей регионов на личном контроле и предпринимать конкретные меры по осуществлению поставленных задач. Кроме того, главным направлением также является обеспечение контроля эффективности использования средств, выделяемых на реализацию социальной политики, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также подчеркнул необходимость повышения эффективности экономической политики и активного участия населения в этом процессе.

- В-первую очередь, людей нужно обеспечить работой. Задача государственного аппарата – сосредоточить усилия на развитии малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест. Эту работу следует вести повсеместно, во всех городах, районах и селах, - сказал глава государства.

В завершение Президент Казахстана поручил Администрации Президента совместно с партией "Нұр Отан" осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения поставленных задач.

- Правительство, акимы, общественность, партия "Нұр Отан" должны включиться в эту работу для достижения реальных результатов. Я лично буду контролировать этот процесс, - заключил Нурсултан Назарбаев.

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