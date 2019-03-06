Жители Алматинской области переплатили за воду свыше 400 млн тенге

По поручению прокуратуры области данный факт проверяется уполномоченным органом.

220 тысячам потребителям воды в Алматинской области возместят излишне уплаченные коммунальные платежи на сумму свыше 400 млн. тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматинской области.

В рамках прокурорской проверки выявлены многочисленные факты незаконного завышения монополистами расходов, в т.ч. включения в тарифную смету необоснованных затрат в виде дополнительных рабочих мест, содержания имущества и т.д.

К примеру, в виду включения в тарифную смету необоснованных затрат на 78 млн тенге, более 37 тысяч граждан оплачивали ГКП "Талгар Су" завышенную стоимость воды.

В этой связи, по требованию прокуратуры с апреля 2019 года планируется ввести компенсирующий тариф, сумма которого в квитанциях будет указываться отдельной графой.

Кроме того, в 60 поселках в связи с отсутствием утвержденного тарифа, цены на воду обслуживающие организации устанавливали по своему усмотрению.

По поручению прокуратуры области данный факт проверяется уполномоченным органом.

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