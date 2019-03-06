Вспоминая Универсиаду-2017 в Алматы

Что дало проведение Универсиады-2017 мегаполису и стране.

Со 2 по 12 марта в российском Красноярске проходит зимняя Универсиада. Два года назад хозяином международных состязаний впервые стал Казахстан. Это принесло алматинцам не только множество ярких впечатлений и незабываемых эмоций, но и главные спортивные объекты – туристическую гордость и пользу для города. А также, целый жилой комплекс в самом динамично развивающемся районе Алматы, передает Zakon.kz.

Казахстан стал первой страной, которая специально к Универсиаде выстроила целую атлетическую деревню с комфортными условиями проживания и продуманной инфраструктурой. В дни Универсиады спортсмены и представители команд имели возможность отправлять открытки на родину из местного отделения "Казпочты" или совершенно бесплатно посещать современный фитнес-центр с бассейном и саунами, пользоваться супермаркетом или банком, салоном цветов или досуговым центром.

Сегодня это наследие целиком принадлежит жителям комплекса "Атлетическая деревня": супермаркет, продуктовые магазины, медицинский центр, спортивные центры, детские спортивные клубы, аптеки, почта, зал торжеств, семейные кафе, ремесленный центр, молодежный центр, студия искусств, художественная студия, детский образовательный центр, музей музыкальных инструментов, выставочные площади, салон красоты, ателье, банк, нотариус… В жилом комплексе теперь располагается Центр обслуживания населения Алатауского района.

Все 2088 квартир жилого комплекса заселены 6264 жителями по программам доступного жилья. Спустя всего пару лет после Универсиады в "Атлетической деревне" создан уникальный микроклимат, где каждый гражданин имеет возможность влиять на благоустройство комплекса и качественное наполнение его коммерческой зоны.

Красноярск активно перенимал опыт Алматы и жилые помещения для спортсменов и тренеров, например, сделаны по образу и подобию алматинской Атлетической деревни. Также российские организаторы опирались на опыт Алматы по многим другим вопросам. Как хорошо у них это получилось, покажет время.

Второй по масштабу объект, построенный к Универсиаде-2017 – Almaty Arena. Сегодня многофункциональный ледовый комплекс на 12 000 зрителей называют главной event-площадкой города, не уступающей международным "коллегами" по масштабности, техническим возможностям и квалификации персонала. Это позволяет продюсерским компаниям привозить в Алматы грандиозные проекты – концерты международных звезд, беспрецедентные ледовые шоу и масштабные бизнес-конференции.

Универсиаде-2017 город обязан появлением еще одной полюбившейся локации. Ледовый комплекс Halyk Arena неожиданно для алматинцев стал главной хоккейной площадкой города, которая спровоцировала резкий, невиданный доселе в южной столице, рост интереса к ледовым видам спорта.

За два последних года в Алматы открылось пять детских хоккейных школ. Значительно вырос и взрослый любительский хоккей. В начале 2017 года в Алматы было 6 любительских команд. Сразу после проведения Универсиады их количество выросло до 16, сейчас их уже 27! А на льду Halyk Arena в сезон каждую неделю проходит несколько хоккейных матчей – профессиональных и любительских, взрослых и детских, городских, республиканских и международных.

Благодаря наследию Универсиады в нашем городе стали динамично развиваться фигурное катание, керлинг, шорт-трек. Открываются школы, проводятся фестивали и чемпионаты. Алматы теперь совершенно определенно нанесен на "ледовую карту мира".

С 7 по 9 декабря в Halyk Arena впервые в Казахстане прошел этап Кубка мира по шорт-треку. Ледовый комплекс получил самую высокую оценку качества льда от Международного союза конькобежцев ISU

С октября по апрель все выходные и праздничные дни ледовые комплексы проводят массовые катания на коньках. Кроме того, на обоих площадках перманентно функционируют множество спортивных секций для детей и взрослых. Спортивные секции Almaty Arena и Halyk Arena сегодня посещают 3129 человек. Более 52 000 человек были на этих площадках на массовых катаниях.

В январе 2019 года независимая консалтинговая компания Alvin Market провела анализ узнаваемости брендов Almaty Arena и Halyk Arena. Главный вывод исследования: Almaty Arena и Halyk Arena входят в топ-3 наиболее известных культурных и спортивных сооружений города как по первому упоминанию, так и по уровню спонтанного знания, превзойдя такие объекты с историей как Центральный стадион и Дворец спорта.

Практически каждый третий житель Алматы побывал в Almaty Arena, каждый четвертый – в Halyk Arena. В среднем, алматинцы посещают арены 2 раза в год и чаще. За последний год посещаемость ледовых арен выросла почти на 200 тысяч человек.

Многофункциональные ледовые арены в 2018 году инициировали и провели 73 мероприятия, которые посетили более 340 000 человек. Среди самых ярких событий года, прошедших на площадках: Национальная музыкальная премия Jyl tandauy, празднование Наурыза и концерт "Наурыз в стиле Disco", концерт Birthday Party Almaty, Muzzone Dance Party, гастрольный тур шоу "Песни на ТНТ", концерт современной казахской музыки Q-fest, Форум выбора профессии, финал национального тура Junior Eurovision; международные турниры по боям без правил, карате, баскетболу, футзалу, паратанцам, триатлону, казак курес и боксу, ледовые шоу "Алиса в зазеркалье", "Белоснежка на льду", "Ромео и Джульетта"; концерты DDT, Басты, "Ленинград", "Руки вверх", Макса Коржа, Мота, Элджея, Скриптонита, Гарика Сукачева, Concord Orchestra, Ninety One, Jigitter.

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