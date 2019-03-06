Помогать с трудоустройством и повышать зарплаты бюджетникам начинают в Казахстане

Главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан.

Как заработает механизм повышения зарплат низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы и программа трудоустройства, рассказывает Zakon.kz.

Глава государства в своем выступлении на XVIII съезде партии "Nur Otan" подчеркнул, что Казахстан вступил в новый этап развития. Предстоящие 10 лет – решающий период в продвижении страны в 30-ку развитых государств. Главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана, как социально ориентированного государства.

С 1 июля 2019 года будет повышена заработная плата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы до 30%. Это напрямую затронет более 1 миллиона гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других.

Повышение заработной платы до 30% получат: рабочие с 1 по 8 разряды, работники вспомогательного (технического), административного и основного персоналов, а также некоторые работники управленческого персонала. Заработные платы данных работников будут повышены дифференцированно путем увеличения коэффициентов для исчисления должностного оклада.

Для финансирования повышения заработной платы работников бюджетной сферы в республиканском бюджете на 2019 год будет предусмотрено 115,7 млрд. тенге, на 2020-2021 годы 234,4 млрд. тенге ежегодно за счет резерва Правительства.

Повышение заработной платы низовым работникам исполнительных органов

С 1 июля 2019 года будет повышена заработная плата низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях. Повышение заработной платы коснется порядка 78 тыс. госслужащих, работающих на уровне сел, районов и областей. Средний рост зарплат составит 25%. Предварительно на данные цели государство дополнительно выделит порядка 77 млрд. тенге в течение 3-х лет. К примеру, если сейчас ведущий специалист в области получает порядка 82 тыс. тенге, то теперь он будет получать более 107 тыс. тенге. Минимальная зарплата специалиста на селе составит 81 тыс. тенге.

Расширение мер содействия занятости многодетных семей

В целях усиления мер поддержки многодетных семей, в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" (далее - Госпрограмму "Еңбек") будут предусмотрены следующие меры.

Во-первых, будет предусмотрена отдельная квота грантов и микрокредитов. Для обеспечения занятости, открытия семейного бизнеса, роста доходов многодетных малообеспеченных сельских семей для многодетных сельчан будут предоставляться государственные гранты на новые бизнес-идеи в размере 505 тыс. тенге (200 МРП) на безвозмездной основе. Также многодетным матерям и лицам с инвалидностью на селе будут представлены льготные микрокредиты в размере до 6,5 млн тенге для открытия собственного дела и до 20 млн тенге на развитие якорной кооперации.

Во-вторых, для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям, будут открыты социальные рабочие места на дому (пошив одежды, хлебопечение и т.д.). Это позволит совмещать уход за ребенком и трудовую деятельность, а также получить дополнительный источник дохода. Для реализации данных мер будут внесены соответствующие изменения в Госпрограмму "Еңбек".

Содействие занятости молодых людей в рамках Года молодежи.

В 2019 году будет запущен Общенациональный проект по 8 поддержке молодежи "Zhastar El Tiregi". По направлению "Жас кәсіпкер" данного проекта в рамках Госпрограммы "Еңбек": обучением основам предпринимательства "Бастау Бизнес" планируется охватить не менее 20 тыс. представителей молодежи; дополнительно будет выделено 10 тыс. государственных грантов для молодежи на реализацию новых бизнес-идей (с увеличением суммы в 2 раза со 100 до 200 МРП или с 252,5 тыс. тенге до 505,0 тыс. тенге).

В 2019 году молодым предпринимателям будет выдано 5 тыс. микрокредитов (из 14 тысяч запланированных). В рамках направления "Жас маман", охват молодежной практикой будет расширен дополнительно на 10 тыс. человек и составит 25,5 тыс. молодых людей. В результате в 2019 году мерами государственной поддержки будут охвачены более 60 тыс. молодых людей.

Напомним действующие меры в рамках Госпрограммы "Еңбек".

Реализация мероприятий Программы осуществляется по трем направлениям. Первое направление "Обеспечение техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением" направлено на создание условий для вовлечения населения в продуктивную занятость путем массового обучения.

Первое, безработной молодежи включая выпускников школ, не поступивших в учебные заведения, предоставляется возможность обучения первой профессии через систему технического и профессионального образования (ТиПО). Ежегодный план приема на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием составляет 20,2 тыс. человек.

Второе, для привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, молодежи в возрасте до 29 лет, безработным, самозанятым и сокращаемым работникам предоставляется возможность бесплатно пройти краткосрочное профессиональное обучение, с выплатой стипендии и материальной помощи.

Второе направление "Развитие массового предпринимательства" направлено на расширение микрокредитования в городах и на селе.

Микрокредиты предоставляются с целью открытия, расширения существующего бизнеса и развития якорных кооперации на срок - до 5 лет, а для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов - до 7 лет. Номинальная ставка вознаграждения по кредитам составляет не более 6% годовых. В рамках проекта НПП "Атамекен" "Бастау-Бизнес" участникам Программы, желающим заняться предпринимательством, предоставляется возможность обучиться основам бизнеса.

Третье направление "Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов". В рамках третьего направления предусмотрено трудоустройство на социальные рабочие места, направление на молодежную практику и общественные работы. Для стимулирования мобильности трудовых ресурсов осуществляется добровольное переселение граждан из трудоизбыточных (Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская) регионов в трудодефицитные регионы страны (ВКО, Костанайская, Павлодарская, СКО).

В рамках Программы для участников добровольного переселения предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидий на переезд (в размере 35 МРП), ежемесячные выплаты в течение 12 месяцев для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг(в размере от 15 до 30 МРП). С 2018 года работодателям предоставляются субсидии в размере 450 МРП за каждого принятого на постоянную работу работника из числа переселенцев (не менее 5 чел.).

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