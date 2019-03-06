Шесть семей остались на улице после пожара в Карагандинской области

Спасти, в основном, успели только документы. Был организован сбор помощи. Собирают продукты и даже средства личной гигиены.

Взяли кредит для покупки жилья и остались ни с чем. Шесть семей потеряли свои квартиры из-за сильного пожара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Спасти, в основном, успели только документы. Дети остались без учебников, одежды и даже игрушек. Старый двухэтажный дом, возрастом более полувека, вспыхнул быстро, люди едва спаслись.

Из-за угрозы обрушения около дома вынуждены дежурить полицейские и контролировать, чтобы люди, пришедшие за вещами, как можно быстрее покидали аварийное помещение.

Житель дома Александр Олейник брал на квартиру миллионный кредит и еще не выплатил его. Во время пожара, рискуя жизнью, вытащил из дома телевизор.

Сын и дочь переживают за свои игрушки, поэтому родители снова вернулись, уже на пепелище.

В соседней квартире дети других погорельцев приехали забирать соленья и мебель. Они не сгорели, но отсырели от воды.

Пожар начался в пустующей квартире, где собирались сомнительные компании. Предварительная причина возгорания - открытый источник. Это могут быть и спички, и сигареты, и даже разведенный бездомными костер. Идет следствие, но дом восстановлению уже не подлежит.

Был организован сбор помощи. Собирают продукты и даже средства личной гигиены. Также школьные вещи – сменное что-то переодевать. На открытый волонтерский поступают деньги. На данный момент около 49 тысяч.

- Вопросы возникали по кредитам, есть у двух семей. Трое детей ходят в детские сады – по оплате учреждений. То есть те вопросы, которые надо решить сейчас, мы к ним подключаемся. Будем со всех сторон помогать, - говорит аким поселка Новодолинский Арман Тусупов.

Как быть с жильем, в акимате пока не решили. Есть вариант - предоставить пустующие квартиры. Пока шесть семей с детьми гостят у родственников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!