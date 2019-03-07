В ВС Казахстана обсудили развитие системы материально-технического обеспечения

Материально-техническое обеспечение является одним из важных видов обеспечения войск.

В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства Нурлана Ермекбаева впервые проведен семинар с ответственными должностными лицами за материально-техническое обеспечение до заместителей командиров бригад по основным направлениям развития материально-технического обеспечения войск (далее - МТО), передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время материально-техническое обеспечение является одним из важных видов обеспечения войск, без которого в современных условиях невозможна повседневная деятельность и подготовка казахстанской Армии. Подразделения материально-технического обеспечения организуют тесное взаимодействие с органами военного управления и другими государственными органами, национальными компаниями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны, выявляют потребности в ресурсах, а также обеспечивают эффективное использование и хранение материальных средств.

Благодаря Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Республики Казахстан вопросам оснащения армии Казахстана современными образцами вооружения и военной техники уделяется пристальное внимание.

В ходе семинара обсуждены текущее состояние, насущные проблемы материально-технического снабжения войск, выработаны методы повышения эффективности деятельности подразделений МТО, а также заслушаны заместители командиров воинских частей по МТО, где проходит апробацию пилотный проект по совершенствованию системы управления МТО тактического звена.

На семинаре акцентировано внимание на экономизации деятельности Вооруженных Сил, эффективности использования выделенных бюджетных средств, рациональном расходовании боеприпасов, горючего и других материальных средств. В данном контексте поручено эффективно контролировать реализацию мероприятия по оснащению и модернизации вооружения и военной техники, активизировать работу по обеспечению войск новейшими и высокотехнологичным вооружением, современными средствами разведки, управления, связи и радиоэлектронной борьбы, а также особое внимание уделено медицинскому обеспечению войск.

Отмечено, что действующая система управления материально-техническим обеспечением войск, не в полной мере отвечает современным требованиям, в виду слабого внедрения автоматизированных систем управления ресурсами в условиях глобальной цифровизации. Решая данную проблему, особое внимание уделено планомерной реализации интеграции органов управлений, частей и учреждений материально-технического обеспечения по региональному принципу.

Также рассмотрен вопрос подготовки высококвалифицированных офицеров, в том числе младших специалистов служб МТО. Действующему с 2017 года факультету войск материально-технического обеспечения Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы поручено внедрение в учебный процесс новых взглядов и методов развития современной системы МТО.

Подводя итоги семинара, министром обороны поставлен ряд задач, направленных на развитие и совершенствование системы материально-технического обеспечения войск.

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