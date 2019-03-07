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Курс доллара вырос сразу на 1,5 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,45 тенге.

Фото : rambler.ru7 марта 2019, 11:40

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,45 тенге за доллар (+1,50 тенге), объем торгов – 29,625 млн долларов (+9 534 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7640 тенге за рубль (+0,0140 тенге), объем торгов – 10 млн рублей (+5 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 379 - 380,3 тенге, евро - 428,9-431,3 тенге, рос.рубля - 5,75-5,8 тенге.

В торгах приняли участие 16 банков.


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