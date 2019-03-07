Назарбаев женщинам: Мечтайте громче

Он в шутливой форме призвал женщин громче озвучивать свои желания.

Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Дорогие, милые женщины! 8 марта - прекрасный, светлый и самый нежный праздник. Он символизирует восхищение женской красотой, вашей любовью к семейным ценностям и традициям. Этот прекрасный день привносит в нашу жизнь гармонию самой пробуждающейся природы. Представители сильной половины исполнены самых искренних чувств, стремясь удивить и по-особенному порадовать вас. Стараются, по крайней мере, так же? - сказал глава государства, поздравляя женщин в Акорде.

Он в шутливой форме призвал женщин громче озвучивать свои желания.

- Главное - здесь правильно угадать мысли, иначе случается и такое. Говорят, если на 8 марта вам подарили не то, о чем вы мечтали, значит, в следующий раз мечтайте громче. Мужчины не способны устоять перед вашими рассуждениями и умом, поскольку все рассуждения мужчин не стоят и одного чувства женщины, - добавил Президент. - Оказывается, за год женщины проводят 120 часов или 5 дней перед зеркалом. Ученые определили, что среднестатистическая женщина 17 лет своей жизни находится на диете, съедает 2-3 килограмма помады за жизнь, они стараются и для нас - мужчин, и для своей красоты, - пошутил Назарбаев.

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