Президент рассказал, почему в стране мало женщин-руководителей

То высокое качество жизни, к которому стремится Казахстан, невозможно создать без женского врожденного чувства вкуса, любви, совершенства, изящества и комфорта - Назарбаев.

30% депутатов нижней палаты парламента Казахстана – женщины. А во всем мире этот показатель составляет 24%. Об этом сегодня, 7 марта, на встрече с представителями женской общественности в Акорде сказал Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Почти 30% депутатов нашего мажилиса – представительницы прекрасного пола. Во всем мире такой показатель составляет 24%. Такое сбалансированное гендерное продвижение – залог устойчивого, прогрессивного развития Казахстана в 21 веке. Мы это будем продолжать, потому что в общем составе наших граждан 52% - женщины. Не использовать этот потенциал неправильно, и движение в эту сторону очень важно, - сказал Назрбаев.

Президент также ответил на вопрос, почему в руководстве мало женщин. По его словам, причина кроется в неуверенности мужчин.

- Мужчине всегда не нравится, как деньги тратят правительство и его жена. Но критиковать смелости хватает только правительство. Мужчины знают, как только встанет на его место женщина, она начнет лучше его работать. Поэтому стараются не допускать. В конкуренции проиграет обязательно. Каких бы успехов вы не достигали, ваши мысли и сердце всегда с семьей, с родными и близкими. При этом вы всегда найдете время, чтобы прекрасно выглядеть, озарять собой все вокруг, - добавил президент.

По его мнению, то высокое качество жизни, к которому стремится Казахстан, невозможно создать без женского врожденного чувства вкуса, любви, совершенства, изящества и комфорта.

Татьяна Ковалева, Астана

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