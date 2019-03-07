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Двоих вице-министров освободили от должности

Причина - переход на другую работу.

Фото : ПМ7 марта 2019, 13:17

Освобождены от должности вице-министры нацэкономики, оборонной и аэрокосмической промышленности, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

- Постановлениями Правительства Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу освобождены: Шаймергенов Тимур Тулегенович от должности вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич от должности вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, - сообщается на сайте премьер-министра.


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