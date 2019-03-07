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Сотрудники ДГД Алматы осуждены за вымогательство взяток

Старший следователь по особо важным делам, угрожая привлечением к уголовной ответственности, вымогал 13,5 тысяч долларов.

Фото : ria56.ru7 марта 2019, 13:25

В КНБ РК рассказали о выявленных фактах взяточничества сотрудниками ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

- Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в 2018-2019 годах выявлены и пресечены факты вымогательств крупных взяток должностными лицами ДГД Алматы по резонансным уголовным делам, - сообщили в пресс-службе КНБ.

Так, в 2018 году осуждены сотрудники ДГД Алматы Нургасымов и Кожабеков, задержанные КНБ с поличным при получении взятки в 15 тысяч долларов США от руководителя одной из коммерческих структур.

В конце 2018 года уже другой офицер городского ДГД, несмотря на вынесенный приговор в отношении своих коллег, вновь потребовал взятку.

- Так, старший следователь по особо важным делам ДГД Алматы Есембаев, угрожая привлечением к уголовной ответственности, на неоднократных встречах вымогал у "А" 13,5 тысяч долларов США. Есембаев задержан при получении незаконного денежного вознаграждения и полностью изобличен в ходе расследования. Учитывая признание вины и чистосердечное раскаяние, взяткополучатель осужден Алмалинским районным судом Алматы к 2 годам 7 месяцам лишения свободы, - отметили в ведомстве.


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