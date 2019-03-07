Пенсионер из Алматы обвинил детей в тайном переезде в США и просит алименты

Мужчина сетует, что за все время никто из них не поинтересовался его жизнью, здоровьем.

77-летний житель Алматы подал исковое заявление, чтобы взыскать с детей алименты. Со своей проблемой он обратился в редакцию Zakon.kz.

Кадыр Нукин рассказал свою историю одиночества. Его бывшая супруга скончалась 4 года назад, а единственная дочь Ирина уехала жить в США со своей семьей.

По словам мужчины, он был порядочным семьянином, никогда не употреблял алкоголь и наркотики, а все деньги отдавал жене и ребенку. Работал президентом федерации зимних видов спорта КазССР, а потом и Республики Казахстан.

В 1960 году он женился, а через год родилась дочь Ирина. В 1985 и 1991 годах родились его внучки Зоя и Аида. Всей большой семьей они проживали в одном доме.

Но в какой-то момент все поменялось.

- Дочь Ирина со своим мужем и детьми заведомо противозаконно, даже не спросив с меня нотариальное разрешение, тайком через третьи страны под видом краткосрочной туристической поездки покинули территорию Казахстана и перебрались жить на постоянное место жительства в США, где в настоящее время являются гражданами, - сообщил Кадыр Нукин.

Пенсионер сетует, что за все время никто из них не поинтересовался его жизнью, здоровьем.

- Я имею букет хронических заболеваний, еле передвигаюсь. Возможно, жить мне осталось менее года. Тогда как они прекрасно живут на широкую ногу, припеваючи, ни в чем себе не отказывают. Они имеют огромные благоустроенные особняки, а я живу в крохотной квартире в панельном доме, стены которых высасывают из меня последние остатки моего здоровья. Они зарабатывают десятки тысяч долларов, а я побираюсь, существую на пенсию меньше чем 200 долларов. Бедствую, часто голодаю. Порой нет элементарной возможности, чтобы купить дешевый маргарин и намазать на хлеб. О мясе, колбасе, сыре я даже не мечтаю. Я бы рад ежедневно принимать ванну, но для меня это слишком затратно из-за высоких цен на комуслуги. Приходится на всем экономить. Моюсь только два раза в неделю, - пожаловался дедушка.

Исходя из этого, Кадыр Нукин подал иск в суд по статье 27 часть 3 Основного закона, которая гласит: совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. Он требует алименты на содержание в сумме по 40 тысяч тенге от каждого, итого 160 тысяч тенге.

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