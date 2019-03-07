Когда в Алматы начнется прием документов для ипотеки под 2% годовых

С 25 до 50,5 тысяч тенге повышается размер единовременных выплат для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В Алматы приступили к реализации поручений главы государства по поддержке социально уязвимых слоев населения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Аким Алматы Бауыржан Байбек озвучил городской план по реализации поручений uлавы государства, данных на XVIII съезде партии "Нұр Отан". По словам главы мегаполиса, для поддержки социально уязвимых слоев населения, в том числе многодетных семей из местного бюджета выделяется более 5,5 млрд тенге.

- Как сказал глава государства, каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты реформ не в долгосрочной перспективе, а уже сейчас. Для повышения доходов малообеспеченных граждан, доступа к жилью, качественному образованию и здравоохранению, а также на развитие регионов Президент поручил выделить дополнительно 2 трлн тенге. В целях качественного выполнения поставленных Президентом социальных задач в Алматы принят конкретный план действий, в том числе городская социальная программа "Бақытты отбасы". Это льготная жилищная ипотека, стипендии для школьников и студентов, социальные и единовременные выплаты, трудоустройство и др. В целом для комплексной поддержки социально уязвимых слоев населения, в т.ч. малообеспеченных многодетных семей выделяется более 5,5 млрд тенге, - отметил Бауыржан Байбек.

Так, уже с 11 марта в Алматы начнется прием документов по специальной городской жилищной программе "Бақытты отбасы". Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка - 2%. Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн тенге.

С этого же дня для малообеспеченных семей Алматы, начиная со второго ребенка, детский сад станет бесплатным.

С 20 марта впервые почти 4 тысячи отличников учебы из малообеспеченных семей начнут получать стипендии. Ежемесячно школьники - по 5 тысяч тенге, студенты университетов и колледжей – по 10 тысяч тенге.

С 25 до 50,5 тысяч тенге повышается размер единовременных выплат для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Увеличенные выплаты начнутся с 15 марта, планируется охватить порядка 5 тысяч людей. С 15 марта на 70% будут увеличены размеры выплат малоимущим на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения с 5 тыс. до 8,6 тысяч тенге. Кроме того, выделены средства на оказание жилищной помощи социально уязвимым слоям населения по возмещению расходов до 5% на коммунальные услуги.

С 1 марта начат набор для профессиональной подготовки и обучения безработных матерей Алматы с выплатой ежемесячной стипендии в размере 16,7 тыс. тенге. Кроме того, в городе будет организовано прохождение молодежной практики, трудоустройство с субсидированием и привлечение к социальным работам с ежемесячной зарплатой в 63 тысяч тенге.

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рвый же Центр для многодетных матерей, где по принципу одного окна будут оказываться юридические и психологические консультации, реабилитационная помощь откроет свои двери уже в апреле. Здесь же могут быть трудоустроены сами многодетные матери. Для их удобства в центре будет организован мини-детский сад.

В свою очередь руководитель городского Управления социального благосостояния Рахат Шимашева также сообщила, что в рамках программы "Нұрлы жер" в мегаполисе начнется строительство более 40 тысяч арендных квартир, в том числе для малообеспеченных семей.

В связи с повышением критериев оказания адресной социальной помощи до 70% от прожиточного минимума, количество получателей в Алматы увеличивается с 2 699 до 4000 человек.

Кроме того, повышаются пособия воспитывающим детей-инвалидов с 31,1 тыс. до 41,6 тыс. тенге. Данной мерой планируется охватить 7 394 человек. При этом по поручению главы государства более 30 тысячам работников бюджетной сферы Алматы планируется повысить заработную плату до 30%.

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