Мамин: Потенциал ГЧП в Казахстане реализован не полностью

В рамках ГЧП сейчас в Казахстане заключено и находится на стадии подготовки и реализации почти 1300 договоров на 3 трлн тенге.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений, касающихся дальнейшего развития и применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы кабмина, ГЧП активно используется для привлечения инвестиций и обеспечения качественного роста экономики во многих развитых странах.

- Большинство реализованных в мире ГЧП проектов приходится на Западную Европу и Латинскую Америку. В последние годы в странах Европейского Союза с применением инструментов ГЧП реализовано проектов на сумму более 336 млрд долларов. ГЧП является одним из основных инструментов привлечения инвестиций и фактором интенсивного развития экономики. В Казахстане в настоящее время в рамках ГЧП заключено и находится на стадии подготовки и реализации почти 1300 договоров на 3 трлн тенге, - сказал он.

Наиболее емкие проекты реализуются в таких секторах, как транспорт, инфраструктура, энергетика, ЖКХ, образование и здравоохранение.

- Судя по количеству проектов и суммам, динамика неплохая, но потенциал ГЧП реализован не полностью. В связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на ряд вопросов. Первое, сегодня докладчики уже поднимали вопросы по качеству проектов. В связи с этим поручаю акиматам регионов при рассмотрении проектов ГЧП приоритетное внимание уделять проектам с минимальными затратами в бюджет, - отметил Мамин.

Во-вторых, как он добавил, следует продолжать реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе транспортных и энергетических в сфере ЖКХ.

- В связи с этим и поручаю министерству национальной экономики и заинтересованным госорганам обсудить дополнительные механизмы с учетом передового международного опыта в стимулировании развития ГЧП и проработать вопросы необходимых поправок в законодательство, - подчеркнул премьер.

Также он отметил, что активнее всего реализуются проекты ГЧП, связанные со здравоохранением, и потенциал в этом направлении большой.

- Министерству здравоохранения надо и далее использовать ГЧП с учетом международного опыта. Предложения министра в целом поддерживаются. Елжан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения), необходимо детально проработать с заинтересованными госорганами, - указал глава кабмина.

В то же время его поручения коснулись и министерства образования.

- По сфере образования - одним из ярких примеров ГЧП является программа «Балапан» по обеспечению местами в детских садах. На сегодня почти 40% мест в детских садах предоставляется частным сектором, а это более 307 тысяч детей. Норматив подушевого финансирования детсадов утвержден, поэтому акиматам регионов необходимо обеспечить его исполнение. Необходимо более широко распространять опыт ГЧП при строительстве и ремонте школ. Для этого разработаны все механизмы и инструменты. В некоторых регионах проводится активная работа в этом направлении. Куляш Нагатаевна (Шамшидинова, министр образования и науки), проработайте с акиматами данный вопрос с учетом подушевого финансирования, - сказал Мамин.

На его взгляд, также ГЧП проекты следует развивать в системе технического профессионального образования.

- В настоящее время ведется проработка этого вопроса. Есть большой интерес со стороны бизнеса по развитию управления совместных проектов, мы это видим. В целом тему дальнейшего развития технического и профессионального образования мы отдельно обсудим на одном из заседаний Правительства, - пообещал он.

В целом премьер считает, что требуется проводить более широкомасштабную работу по информированию потенциальных инвесторов по планируемым проектам ГЧП.

- Поэтому Казахстанскому центру ГЧП необходимо организовать свою работу в соответствие с новым форматом и стать для инвесторов центром формирования и поддержки проектов ГЧП по принципу одного окна. Руслан Ерболатович (Даленов, министр национальной экономики), ваше министерство должно внести предложения. Хочу подчеркнуть, что для развития экономики ГЧП является важным источником привлечения частных инвестиций в различные инфраструктурные и социальные проекты, поэтому Алихан Асханович (Смаилов, министр финансов), координация за вами, - поручил Мамин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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