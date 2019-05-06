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До последнего не покидал салон. При пожаре погиб бортпроводник

Он мечтал связать жизнь с небом.

Фото : РИА Новости6 мая 2019, 10:43

Максим Моисеев до самого последнего не покидал салон, пытаясь вытащить людей из задней части самолета. По предварительным данным, он выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и задохнулся газом, передает telegram-канал Mash.

Все остальные члены экипажа выжили.

22-летний Максим Моисеев. Бортпроводник, пожертвовавший своей жизнью ради спасения других.

Максим мечтал о небе уже в подростковом возрасте. Учился в Московской областной школе-интернате в Монине — военизированном учебном заведении с первоначальной летной подготовкой. Пока другие старшеклассники сидели за партами, Максим летал на самолетах и прыгал с парашютом.

Парень мечтал связать жизнь с небом, неважно, кем и как. И у него получилось, он стал бортпроводником в крупнейшей российской авиакомпании. Друзья описывают Максима только с лучших сторон: в меру серьезный, добродушный, совсем не конфликтный человек - он никогда не обижался на шутки.

Максим это подтвердил: он спасал людей из горящего самолета, он не бросил пассажиров в беде, он погиб, спасая других.


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