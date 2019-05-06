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Трехлетнюю отработку введут для решения дефицита врачей в селах Казахстана

Новые меры, по подсчетам, позволят ликвидировать дефицит врачей в селах за два года.

Фото : medsoc.adm-nao.ru6 мая 2019, 12:57

Проблему дефицита кадров планируется решить введением трехлетней отработки для студентов медвузов. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проблему дефицита кадров решаем, будет отработка для студентов медвузов в течение трех лет. У нас в этом году почти 6 тысяч выпускников медвузов, резидентов, магистрантов, которые обучились за счет государства. Будем направлять на отработку в те организации, где есть дефицит, - сообщил Биртанов.

Эти меры, по его словам, позволят ликвидировать дефицит врачей в селах в течение двух лет.

Он напомнил, что сегодня в соответствии с новым законодательством все выпускники будут направлены на работу по конкретным мед организациям.

- Низкое качество мед помощи во многом объясняется нехваткой кадров…Дефицит кадров в некоторых населенных пунктах, особенно на селе, участковые врачи работают с повышенной нагрузкой, с двойной нагрузкой. Это приводит, конечно, к снижению качества мед помощи, - объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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