Назарбаев направил Путину телеграмму с соболезнованиями

Нурсултан Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели людей.

Телеграмму соболезнования направил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Елбасы Нурсултан Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели людей в результате возгорания пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям, - говорится в телеграмме.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. Самолет садился с полными баками и на повышенной скорости – из-за этого у машины был "избыточный" вес. После первого касания лайнер подскочил. Шасси не выдержали последнего удара о полосу и подломились. Вероятно, они пробили топливные баки, после этого пожар охватил всю заднюю часть фюзеляжа. По последним данным в результате погиб 41 человек.

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