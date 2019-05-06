Кто в Казахстане может проводить соцопросы в связи с выборами - ЦИК

Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов, связанных с выборами, в Интернете не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан разъяснила правила проведения опросов в связи с предстоящими выборами президента страны, передает Zakon.kz.

В связи с участившимися случаями проведения социологических опросов в сети Интернет, Центральная избирательная комиссия напоминает о необходимости соблюдения требований законодательства.

- В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Казахстана, имеющие не менее пяти лет опыта работы по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов, - пояснили в ЦИК РК.

В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения:

· О специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере;

· О регионах, в которых будут проводится опросы общественного мнения;

· О применяемых методах анализа.

Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети Интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступили надлежащим образом оформленные уведомления о проведении социологических исследований только от двух организаций – общественного объединения "Қоғамдық пікір" институты и ТОО "Научно-исследовательский центр "Молодежь".

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