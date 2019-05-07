Дарига Назарбаева празднует день рождения

Спикеру Сената исполняется 56 лет.

Во вторник, 7 мая, Дарига Нурсултановна Назарбаева отмечает 56-й день рождения, передает Zakon.kz.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985), историк. Аспирантура Московского государственного университета (1990-1991). Кандидат исторических наук, тема диссертации: "Политическая борьба в Италии вокруг принятия республиканской конституции 1947 года" (1991), доктор политических наук, тема диссертации: "Демократизация политических систем стран СНГ: опыт, проблемы, приоритеты" (1998). Академик Академии журналистики Республики Казахстан, Академик Международной академии телевидения и радио (2002). Член-корреспондент Международной экономической академии "Евразия" (1997).

Трудовой стаж: вице-президент Детского благотворительного фонда "Бобек" (1992-1994); вице-президент Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана" - директор Национального телевизионного информационного агентства "Хабар" (1994-1995); генеральный директор Республиканского Государственного предприятия Агентство "Хабар" (1995-1998); президент ЗАО "Агентство "Хабар" (07.1998-03.2001); председатель Совета директоров ЗАО "Агентство "Хабар" (03.2001-11.2004); директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан (2007-2012); заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (11.09.2015-09.2016).

Президент Евразийского центра стратегических исследований; президент фонда "Общественная защита"; председатель исполкома Конгресса журналистов Казахстана; президент Федерации спортивной гимнастики Республики Казахстан (1998-2003); президент фонда "Казахстанская реклама" (1996); председатель Совета директоров ОАО "Нурбанк" (2002-2003); председатель наблюдательного совета Международного института современной политики (с 10.2003); председатель попечительского совета блока "Выбор молодых" (с 10.2002); вице-президент Евразийской телевизионной академии; член правления Международного совета Национальной академии телевизионных искусств и науки (Нью-Йорк, США); член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам UNESCO; вице-президент Всемирной ассоциации русской прессы; член Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (2005); член Совета директоров АО "Нурбанк" (07.2007-06.2010). Руководитель по формированию подотчетного государства Национальной комиссии по модернизации (30.04.2015-09.2015); председатель Общественного совета Министерства иностранных дел Казахстана (с 15.11.2017).

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва (по списку партии "Асар") (19.09.2004-20.06.2007), руководитель депутатской группы "Аймак" (02.2005-20.06.2007); кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (18.01.2012-03.04.2014); заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Руководитель фракции "Нур Отан" (03.04.2014-09.2015); кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (03.02.2016); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (13.09.2016, переизбрана с 09.2017-20.03.2019); председатель Сената Парламента Республики Казахстан (с 20.03.2019).

Председатель ОО "Асар" (2003-2004), Председатель партии "Асар" (партия объединилась с НДП "НурОтан") (2004-2006); Член Политсовета Народно-Демократической партии "Нур Отан", заместитель Председателя НДП "Нур Отан" (04.07.2006-04.07.2007);· Член Бюро Политического совета партии "Нур Отан" (с 03.2019).

Ордена: "Құрмет" (2004), "Парасат" (2004), Кавалер французского Ордена искусств и литературы (Ordre des Arts et des Lettres) (Франция, 09.04.2009). Почетный знак "За реальный вклад в "Диалог культур" (12.11.2008).

Медали: к 25-летию дипломатической службы РК (11.2017), "Ел қорғаны" первой степени (11.2017).

Автор книг "Демократизация политической системы СНГ" (1997), "Взаимодействие стран-членов СНГ и проблемы интеграции" (1998), "На пути к демократии" (1998), "СМИ и проблемы демократии" (1998), "Содружество Евразия" (2000), "Геополитика и евразийство" (2002), ряда прочих публикаций.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан.

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