Представительница Семея выиграла титул Mrs Universe 2019 в Анталье

Казахстанцы выиграли ряд наград на фестивале UNIVERSE BEAUTY 2019

Лейла Кулжанова выиграла гран-при на фестивале красоты, моды и таланта UNIVERSE BEAUTY 2019 в категории Миссис, награды получили другие казахстанцы, передает Zakon.kz.

Фестиваль красоты, моды и таланта UNIVERSE BEAUTY 2019 является гранд-финалом самых престижных фестивалей красоты, моды и таланта. На одной площадке собираются победители конкурсов и фестивалей более чем из 20 стран мира. Фестиваль проходит под патронажем французского модельера Пьера Кардена, в составе жюри известные дизайнеры, деятели искусства, звезды шоу-бизнеса со всего мира.

В рамках фестиваля прошли конкурсы Miss Universe Beauty 2019, Young Miss Universe 2019, Mrs Universe 2019. В рамках последнего конкурса прошли соревнования моделей Super Model Universe 2019, конкурс талантов Best Talent Universe Beauty 2019, конкурс дизайнеров Best Designer Universe Beauty 2019, конкурс стилистов и визажистов Global Mua Hair Style Awards.

В Анталье за титулы фестиваля соревновались представители и представительницы 30 стран.

В самом конкурсе Миссис Красавица Вселенной- 2019 (Mrs Universe-2019), в котором участвуют только замужние дамы, победу одержала казахстанка Лейла Кулжанова. Она же получила титул TOP MODEL UNIVERSE BEAUTY на Super Model Universe 2019. Ее сыночек Тамирлан Сатыбалдин стал обладателем титула BEST MODEL UNIVERSE BEAUTY.

В конкурсе Best Talent Universe Beauty 2019 победу одержала юная Сымбат Касымова. Все триумфаторы-казахстанцы из Семея.

Добавим, что еще несколько наших соотечественников удостоились титула на этом фестивале. На Best Talent Universe Beauty 2019 в категории "лучший танцор" победу присудили юной Сабине Кайрат, Она же стала MINI MISS UNIVERSE

В конкурсе Super Model Universe 2019 номинацию BEST PHOTO MODEL UNIVERSE BEAUTY выиграл Кайрат Динмухаммед,

Фестиваль красоты, моды и таланта UNIVERSE BEAUTY 2019 в прошлом году проходил во Вьетнаме, сейчас в Турции.

Альберт Ахметов

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