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Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов

ЦИК завершил регистрацию, но начало агитации неизменно, то есть после 18:00 11 мая - Петров.

Фото : ЦИК РК8 мая 2019, 10:25

Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов. Об этом 8 мая на заседании сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент Zakon.kz.

6 мая семь кандидатов, подавших заявления, были зарегистрированы в ЦИК. Это случилось благодаря тому, что в комиссии были изменены некоторые правила и ускорены бюрократические процессы, связанные с предоставлением сведений от государственных органов.

Первым удостоверение кандидата в президенты получил представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. Вторым стал кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел. Далее регистрацию получил кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов. Спустя несколько часов ЦИК выдал удостоверение кандидату от партии "Ак жол" Дание Еспаевой. 6 мая официально были зарегистрированы кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

Согласно плану Центризбиркома, этап регистрации кандидатов должен был продлиться до 18.00 11 мая 2019.

- ЦИК завершил регистрацию, но начало агитации неизменно, то есть после 18:00 11 мая, - сказал Петров.

В Центризбирком поступило 60 обращений, из них в период регистрации – 28 (21 от физических лиц, 4 от юридических лиц). Обращения поступали по электронной почте, через Казпочту, нарочно.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года. Все новости об этом читайте здесь.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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