Навстречу Алым парусам. Для казахстанских выпускников пройдет тур в Санкт-Петербург

Впервые информационный тур состоялся в 2017 году.

"Вы обязаны это увидеть!" ̶ именно так пишут в своих социальных сетях казахстанские выпускники про единственный в своем роде информационный тур в Санкт-Петербург и СПбГУП, проводимый Алматинским филиалом Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, который в этом году отметил 35-летие успешной образовательной деятельности в Казахстане. Наш корреспондент решил лично убедиться в этом.

Попасть в Петербург на "Алые паруса" – заветная мечта любого выпускника, и именно эту мечту воплощает в жизнь для школьников Казахстана Алматинский филиал СПбГУП. Темой Инфотура 2019 года, который состоится с 19 по 24 июня, стала всем знакомая повесть Александра Грина "Алые паруса", лейтмотив которой уже давно не просто торжественное прощание со школой, а красивый туристический бренд и добрая петербургская традиция.

- Мы хотим, чтобы все участники тура почувствовали незабываемую атмосферу праздника. Ощутили на себе волшебство, которое царит в северной столице в это время и буквально витает в воздухе, и смогли более подробно узнать о студенческой жизни Головного университета, ̶ делится своими планами на предстоящую поездку директор Алматинского филиала СПбГУП Баталова Татьяна Леонидовна.

Мы с уверенностью можем сказать, что именно выпускники и абитуриенты являются главными героями этого праздника. Впервые информационный тур состоялся в 2017 году, уже тогда Алматинский филиал приложил все усилия для того, чтобы тур стал началом новой жизни для абитуриентов. Проживание в Доме студента во время тура позволяет будущим студентам раскрыть все преимущества обучения в Санкт-Петербурге и Гуманитарном университете профсоюзов.

К слову добавим, преимуществ там действительно много. Увлекательная студенческая жизнь, 18 уникальных востребованных специальностей, огромный фонд научной и методической литературы и, конечно же, один из лучших профессорско-преподавательских составов в России. Алматинский филиал не далеко отстал от своего Головного вуза, ведь за 35 лет в филиале выработались собственные традиции в образовании, а выпускники являются востребованными во всех сферах экономики, юриспруденции, искусства и культуры Казахстана. Вернемся к Инфотуру.

Пожалуй, самый трогательный и романтичный момент праздника ̶ появление в акватории Невы алых парусов. Ради такого зрелища стоило отправиться из Алматы в Санкт-Петербург и преодолеть 4000 километров. За 12 лет скромный городской праздник превратился в красочное шоу. Команда Алматинского филиала СПбГУП приглашает всех школьников Казахстана, желающих посмотреть, как сказочный корабль уходит вдаль, загадать желание, мысленно проститься с детством, присоединиться к туру и стать его участником.

Эта белая ночь запомнится на всю жизнь. Ночь, когда вчерашние школьники прощаются с детством, ведь и этот праздник закончится, но жизнь после Информационного тура уже не будет прежней…

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