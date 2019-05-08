ЦИК: В избирательные фонды нельзя делать анонимные пожертвования

Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета.

Избирательный фонд кандидата в президенты Казахстана не может превышать 1 миллиарда 147 миллионов тенге. Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии рассказала секретарь ЦИК Сабила Мустафина, передает корреспондент Zakon.kz.

Она пояснила, что избирательный фонд кандидата в президенты состоит из двух частей: собственных средств кандидата и той организации, что его выдвинула и добровольных пожертвований граждан.

- Общая сумма собственных средств кандидата и средств, выделенных кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением, не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 12 тыс раз, что составляет 510 млн тенге, - пояснила Мустафина.

Общая сумма добровольных пожертвований граждан и организаций страны не должна превышать МЗП более чем в 15 тыс раз, что составляет 637,5 млн тенге.

- Денежные средства, поступившие сверх установленного размера, зачислению в избирательные фонды не подлежат и возвращаются внесшим их гражданам и организациям. Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета. В избирательные фонды могут быть направлены только средства, полученные законным путем, - добавила она.

В случае снятия кандидатом своей кандидатуры или отмены решения о регистрации кандидата поступившие в избирательный фонд деньги возвращаются внесшим их гражданам и организациям. Вернется все, за исключением комиссии за возврат.

- Не позднее пяти календарных дней после установления итогов выборов кандидату необходимо представить в Центральную избирательную комиссию отчет об использовании средств своего избирательного фонда, в котором указываются источники денежных поступлений в избирательный фонд и все произведенные затраты. Центральная избирательная комиссия в течение десяти дней после опубликования итогов выборов публикует в СМИ информацию об общей сумме денег, поступивших в избирательный фонд, и его источниках, - сказала Мустафина.

По ее словам, отчет о поступлении средств на спецсчета и их расходовании публикуется в СМИ два раза в месяц Центральной избирательной комиссией. Все финансовые операции по спецсчетам прекращаются в восемнадцать часов дня, предшествующего дню выборов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!