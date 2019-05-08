Депутат: В Казахстане катастрофически не хватает новых моргов

В наиболее критическом состоянии находятся судебно-медицинские морги в Алматы, Нур-Султане, Карагандинской, Кызылординской , Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК Зауреш Аманжолова в своем депутатском запросе на имя министра юстиции РК Марата Бекетаева подняла проблему плачевного состояния судебно-медицинской службы в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

- Поводом для нашего депутатского запроса является плачевное состояние судебно-медицинской службы в нашей стране. Потребность в судебной экспертизе со стороны правоохранительных органов и судов ежегодно растет и составляет более 8%, а перечень оказываемых видов достигает 30, - сказала Аманжолова.

Она напомнила, что мажилисмены неоднократно поднимали вопросы и направляли запросы о проблемах этой службы. Вдобавок в январе 2018 года был проведен правительственный час, по результатом которого, акиматам областей, городов Астаны и Алматы были даны рекомендации по передаче на безвозмездной основе пустующих или освобождающихся объектов, пригодных для дальнейшей эксплуатации и размещения судебно-экспертных лабораторий, на баланс Минюста РК.

По ее словам, на сегодня эти рекомендации выполнены не в полной мере.

- Если акиматом Алматы разрабатывается проектно-сметная документация и изыскивается земельный участок для строительства здания ИСЭ, то в Костанайской, Западно-Казахстанской областях частично решают вопросы выделением помещения. Остальные регионы предпочли сослаться на отсутствие возможности решать этот важный вопрос. Поэтому текущее санитарное состояние помещений судебно-медицинских моргов, а также их материально-техническое обеспечение не соответствуют требованиям, - констатировала парламентарий.

Депутат указала, что трупные материалы в устаревших зданиях с неисправными и непригодными для ремонта инженерными и тепловыми сетями, санитарными узлами вызывают повышенную степень загрязнения воздуха плесенью и другой патогенной микрофлорой.

- Это, в свою очередь, приводит к заражению различными заболеваниями не только работников но и преподавателей, студентов медвузов. Кроме того, это безусловно, отражается и на качестве проводимых судебных экспертиз. В настоящее время центр имеет 20 территориальных подразделений, из них в наиболее критическом состоянии находятся судебно-медицинские морги: в Алматы - здание 1915 года постройки, Нур-Султане - 1954 года, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской области - 1953 года постройки, - сообщила Аманжолова.

Также, по ее данным, не во всех районах республики имеются отделения судебно-медицинской экспертизы, поэтому в Мангистауской области трупы умерших лиц вынуждены возить из Бейнеуского (более 450 км), Мангистауского районов (более 150 км), Коргалжино Акмолинской области (130 км), а в Павлодарской области имеется только два отделения – в городах Экибастуз и Аксу.

- В настоящее время во всех подразделениях судебной медицины отмечается катастрофический дефицит кадров. Из 6 государственных медицинских вузов только в двух (городах Нур-Султане и Семее) готовят судебно-медицинских экспертов. Не на должном уровне находится информационная система службы, нет регистра проведенных исследовании случаев, не говоря об интеграции с другими ведомствами, - перечислила мажилисвумен.

Для улучшения условий труда работников и обеспечения правоохранительных органов и судов высокопрофессиональными, а также научно-обоснованными экспертными заключениями депутаты считают необходимым предпринять ряд безотлагательных мер.

- Совместно с местными исполнительными органами рассмотреть вопрос строительства новых зданий с современным оснащением, лабораторным оборудованием и холодильными установками; провести капитальный ремонт имеющихся зданий с соблюдением всех санитарных норм; пересмотреть образовательные программы подготовки и переподготовки специалистов в области судебной и судебно-медицинской экспертизы; проработать вопрос по разработке соцпакетов выделения пособий и жилья лицам работающим в сельской местности, - заключила Аманжолова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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