Миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ начала свою работу в Казахстане

В Казахстане миссия работает уже в десятый раз.

БДИПЧ/ОБСЕ открывает миссию по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане. Об этом на пресс-конференции сообщила глава миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ Уршула Гацек, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы представляем офис БДИПЧ – Бюро по демократическим институтам и правам человека в рамках ОБСЕ. Мы здесь, чтобы провести наблюдение на внеочередных президентских выборах 9 июня. Хотелось бы подчеркнуть, что мы здесь по приглашению Министерства иностранных дел Казахстана. Мы не приехали бы неприглашенными, - сообщила Гацек.

Она добавила, что в Казахстане миссия работает уже в десятый раз, наблюдали разные президентские и парламентские выборы, однако конкретно она и члены ее команды впервые в Казахстане.

- Мы читали про работу, которая была проведена предыдущими миссиями (БДИПЧ), учли для своей работы. Поэтому организуем целый ряд встреч с медиа, ЦИК, со всеми органами, всеми организациями, которые участвуют в выборах, кандидатами, их представителями, представителями политических партий, а также гражданского общества, - сказала Гацек.

В составе команды, по ее словам, есть эксперты из Великобритании, Испании, Германии, Беларуси, Польши, которые будут работать не только до выборов, но и после.

- После дня выборов мы приготовим первичный отчет, где наши впечатления, факты будут расписаны по предварительному периоду до выборов и после выборов. И затем мы будем работать над окончательным отчетом, это займет около двух месяцев. Это документ, который имеет важную цель – будет содержать целую серию рекомендаций. Мы всегда ожидаем, что что-то можно улучшить в этой работе, поэтому всегда будут рекомендации, предложения, которые будут делаться в конструктивном духе, духе партнерства, - подчеркнула глава миссии.

Отвечая на вопрос о прошедших акциях протестов в регионах Казахстана, она заверила, что на работу миссии это никак не повлияет, но будет учтено в финальном отчете.

- Не может никак оказать какое-то влияние на миссию. Конечно, мы обращаем внимание на то, что происходит. Но мы хотим, чтобы наши наблюдатели не принимали участия в митингах. Если они будут наблюдать, то будут наблюдать с дистанции, с безопасного расстояния. Финальный отчет миссии достаточно большой документ, который включает все аспекты. Конечно, мы упомянем обо всем, что мы наблюдали, если мы действительно что-то наблюдали или были свидетелями того, что происходило, - отметила Уршула Гацек.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов. 6 мая все 7 кандидатов, подавших заявления, были зарегистрированы в ЦИК. Это, как отметили в ЦИКе, случилось благодаря тому, что в Комиссии были изменен некоторые правила и ускорены бюрократические процессы, связанные с предоставлением сведений от государственных органов.

Согласно плану Центризбиркома, этап регистрации кандидатов должен был продлиться до 18.00 11 мая 2019. Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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