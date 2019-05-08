Участок улицы Муканова в Алматы на месяц закроют для проезда

Это связано с проведением плановой реконструкции тепломагистрали.

Реконструкция и замена трубопроводов вынуждает временно закрывать движение по некоторым улицам, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 10 мая до 5 июня 2019 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Муканова от улицы Толе би до улицы Казыбек би.

- Временные ограничения связаны с проведением плановой реконструкции тепломагистрали, проложенной под проезжей частью этого уличного сегмента.Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения, - сообщили в АлТС

Альберт Ахметов

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