Первый Президент прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай, передает Zakon.kz.

- Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации В.Путина принимает участие в военном параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве, - написал Укибай в Twitter.

Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации В.Путина принимает участие в военном параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 9 мая 2019 г.



По информации РИА Новости, в этом году в нем участвуют более 13 тысяч военных и 132 единицы военной техники, а также 74 самолета и вертолета. Впервые в параде будут задействованы кабриолеты Aurus.

Ранее казахстанцев с праздником поздравили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, аким Нур-Султана Бахыт Султанов и аким Алматы Бауржан Байбек.

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