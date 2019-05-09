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Назарбаев принимает участие в параде Победы на Красной площади

Первый Президент прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина.

Фото : МИД РК9 мая 2019, 13:06

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай, передает Zakon.kz.

- Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации В.Путина принимает участие в военном параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве, - написал Укибай в Twitter.


По информации РИА Новости, в этом году в нем участвуют более 13 тысяч военных и 132 единицы военной техники, а также 74 самолета и вертолета. Впервые в параде будут задействованы кабриолеты Aurus.

Ранее казахстанцев с праздником поздравили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, аким Нур-Султана Бахыт Султанов и аким Алматы Бауржан Байбек.


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