В Уральске отметили День Победы

Около 80 тысяч западноказахстанцев ушли на фронт Великой Отечественной войны.

Сегодня, 9 мая, в Уральске Западно-Казахстанской области отметили самую памятную дату в истории — 74-ю годовщину Дня Победы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.

Торжественное мероприятие началось с минуты молчания, которой почтили память павших героев. Аким области Алтай Кульгинов, ветераны Великой Отечественной войны и тыла, горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.

- Наш народ выстоял в годы войны благодаря единству и сплоченности всех братских народов. Весь мир был свидетелем несгибаемой воли и силы духа наших победителей, - подчеркнул аким области.

"Современное поколение живет в мирное время, и в этом большая заслуга наших ветеранов, являющихся символом мужества и подвига, сильного духа и героизма, критерием огромной любви к Отечеству и честности. Мы будем помнить и ценить героизм наших фронтовиков!", - говорит Первый Президент РК, Елбасы Нурсултан Назарбаев

Отметим, что около 80 тысяч западноказахстанцев ушли на фронт Великой Отечественной войны. С полей сражений не вернулись почти половина из них. 43 уроженца Приуралья удостоены звания Героя Советского Союза. Шесть ветеранов стали полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: "В эти майские дни мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов, победивших фашизм. Их беспримерный героизм и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на нашей земле". Задача нашего и будущих поколений – сберечь мир, сохранить единство и согласие в стране!, - подчеркнул аким области.

Традиционная праздничная программа продолжилась в городском парке культуры и отдыха, где ветеранов войны прокатили на специальных парковых машинах по дорожкам парка. Аким области лично за рулем обеспечил доставку дорогих ветеранов к праздничному столу. Здесь же для ветеранов была представлена концертная программа, в которой прозвучали фронтовые песни, а в полевых кухнях была приготовлена солдатская каша.

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