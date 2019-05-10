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Необычный "танк" проехал по улицам Шымкента

Большинство комментаторов не оценили поступок водителя авто.

Фото : Кадр из видео10 мая 2019, 07:01

По улицам Шымкента проехал автомобиль, стилизованный под танк, передает Zakon.kz.

Видеозапись появилась в Instagram.

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Публикация от Информационное агентство (@elitar.kz) 9 Май 2019 в 6:02 PDT

Стоит отметить, что большинство комментаторов не оценили поступок водителя авто.


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