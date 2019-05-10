Необычный "танк" проехал по улицам Шымкента
Большинство комментаторов не оценили поступок водителя авто.
Фото : Кадр из видео10 мая 2019, 07:01
По улицам Шымкента проехал автомобиль, стилизованный под танк, передает Zakon.kz.
Видеозапись появилась в Instagram.
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Стоит отметить, что большинство комментаторов не оценили поступок водителя авто.
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