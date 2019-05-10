Ограбление магазина в Нур-Султане попало на видео

Он угрожал продавцу пневматическим пистолетом.

Полицейские Нур-Султана с помощью системы камер видеонаблюдения задержали подозреваемого в ограблении магазина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный Департамент полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске, угрожая оружием, похитил деньги из кассы магазина.

Оперативникам столичного департамента отыскать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки. Им оказался 23- летний житель Алматинской области.

- Как установлено, подозреваемый ночью зашел в магазин и, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, забрал деньги и скрылся. Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП столицы. В отношении мужчины проводится расследование по статье "Разбой" УК РК. Вещественные доказательства изъяты, - сообщили в полиции.

Также проверяется причастность подозреваемого к другим ранее совершенным преступлениям.

Граждан, пострадавших от противоправных действий мужчины, попросили обратиться в ДП Нур-Султана по адресу Бейбітшілік 19 или позвонить по телефону: 8(7172) 71-63-16, либо по номеру 102.

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