Девочка прыгнула за собакой в реку, ее спаситель утонул

Тело прибило к берегу и извлечено очевидцами.

Мужчина, спасший девочку, не справился с течением и утонул в реке в Нур-Султане, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

- 10 мая в 12:10 на реке Есиль, в районе садоводческого общества "Газмашаппаратура", спасателями ГУ "Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда" оказана первая медицинская помощь девочке, 2007 г.р., которая прыгнула в реку за своей собакой и начала тонуть. Благодаря очевидцу, который рыбачил на берегу, девочка была спасена. К сожалению, мужчина, 1981 г.р., спасший девочку сам не справился с течением и утонул, тело прибило к берегу и извлечено очевидцами. На месте происшествия ведутся следственно-оперативные работы, - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о том, что купаться следует только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Не стоит купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью водоемах. Также категорически запрещается посещать водоемы в состоянии алкогольного опьянения. Подростки и дети должны находиться на пляжах только под надзором родителей или взрослых.

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