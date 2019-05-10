Последний полет

Самые страшные кадры недели! Горящий после аварийной посадки самолет. Снаружи. И внутри.

К сожалению, последние годы СМИ достаточно часто передают нам новости о случающихся авиакатастрофах. Поводом этому служат различные обстоятельства, не всегда зависящие от тех, кто управляет самолетами. Так случилось и на этот раз. В преддверии майских проказников в московском аэропорту Шереметьево потерпел крушение самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", из которого чуть ранее вылетел в Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Через 28 минут после взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение о возвращении в воздушную гавань.

Позже стало известно, что в самолет ударила молния, и электроника вышла из строя. В 18:30 лайнер с полными баками совершил жесткую посадку, трижды ударившись о взлетно-посадочную полосу. Погиб 41 человек.

- Мы обычно во время обучения бортпроводникам говорим, что по статистике самолет сгорает за две минуты, поэтому вы должны успеть эвакуировать всех пассажиров, которые есть в самолете, за 90 секунд. Люди гибнут, потому что задыхаются от едкого дыма, внутри самолет весь из пластика - говорит менеджер соответствия обучения стандартам безопасности Дамир Турганов.

Очень легко и просто сказать – виноват пилот или экипаж самолета, но мы не знаем, с чем пришлось столкнуться людям обслуживающим данную технику. Человек, даже с самыми профессиональными навыками, все же остается человеком, тем более при встрече со стихией.

Какие выводы надо сделать казахстанским воздушным и обслуживающим наземным службам? Как готовят на сегодняшний день летный состав гражданской авиации в стране?

- Во-первых, руководство гражданской авиации нужно усиливать. Во-вторых, Казахстан большая территория, это 9 страна в мире по размерам. Нам нужна авиация, нам нужно развивать местные воздушные линии, а мы настолько сузили. Даже Министерства транспорта нет у нас. Мы авиацию отдали Министерству по инвестициям и развитию. Свое актюбинское училище загубили, как будто мы собираемся воевать, передали военным, - делится своими размышлениями пилот отечественной авиакомпании Шмидт Сабиров.

Разбор катастрофы в Шереметьево с летными профессионалами. А также ревизия в алматинском аэропорту. Стандарты спасательных операций. Какие выводы надо сделать? Выяснили корреспонденты Первого канала Евразия. Смотрите в программе Аналитика на Первом канале Евразия в воскресенье, 12 мая в 20.00.

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