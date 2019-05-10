Геннадий Головкин готовится к бою со Стивом Роллсом

Меньше, чем через месяц Геннадий Головкин встретится с 35-летним канадцем.

Спустя девять месяцев, Геннадий Головкин вновь возвращается на большой ринг. 8 июня казахстанский боксер проведет бой в Нью-Йорке, к которому готовится под руководством нового тренера, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Смена обстановки и необходимость нового вызова самому себе. Так Геннадий Головкин объяснил увольнение наставника Абеля Санчеса, под руководством которого тренировался последние девять лет. Теперь уже бывший тренер боксера обвинил его в жадности, назвав неблагодарным. Головкин же остался в рамках спортивной этики, отметив, что он не держит зла на Санчеса, и уже через неделю объявил имя нового коуча, который прежде работал с такими именитыми спортсменами, как Владимир Кличко и Диллиан Уай.

- Позвольте представить вам моего нового тренера – Джонатана Бэнкса. Я с уважением отношусь к нему и надеюсь, вместе мы создадим большую и славную историю, – говорит Геннадий Головкин.

Сам Бэнкс был немногословен, дав понять, что в тренировочном зале он чувствует себя комфортнее, чем на пресс-конференции.

- Мне очень приятно работать с лучшим боксером в среднем весе – GGG и мы настроены на то, чтобы вернуть ему его титулы, - рассказывает Джонатан Бэнкс.

От слов к делу. Меньше, чем через месяц Геннадий Головкин встретится с 35-летним канадцем Стивом Роллсом. В послужном списке этого боксера 19 побед и ни одного поражения. 10 встреч Роллс завершил нокаутом. И хотя его трудно назвать титулованным спортсменом, безупречная статистика не может не настораживать.

В своем промо-ролике, записанном для болельщиков, Головкин показал эпизод подготовки к бою с Роллсом, где рассказал о предстоящем бое.

- Чувствую себя, как ученик, который горит познавать большее, хочет учиться большему и пробовать это все.

От исхода поединка, который пройдет в Мэдисон Скуее Гарден в Нью-Йорке, во многом зависит судьба третьего боя между Головкиным и Канело.

К слову, 5 мая мексиканец взял верх над другим своим соперником – Дэниелом Джейкобсом. Встреча проходила в равном ключе, однако, судьи отдали победу Канело, чем породили новые споры о возможной предвзятости.

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