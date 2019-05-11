Павлодарского пенсионера обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Однако ни полиция, ни суд не приняли сторону пострадавшей, заявив, что мужчина ни в чем не виноват.

Над несовершеннолетней девочкой с ограниченными возможностями надругался пенсионер, живущий по соседству, заявила мать подростка, которая почти три года пытается добиться справедливости, сообщает Zakon.kz.со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Марина просит не показывать ее лица, по которому ручьем текут слезы. Женщина рассказывает, что в октябре 2016 года над ее дочерью надругался пожилой сосед. Девочке с диагнозом детский церебральный паралич на тот момент было 15 лет.

- Взял ее за руку и потащил ее во двор к себе. Потащил во двор, завел в голубятню, дал ей голубя. Пока она гладила, он отвернулся, расстегнул ширинку и заставил ее производить действия сексуального характера, - утверждает мама пострадавшей.

Некогда дружелюбный сосед уже на следующий день давал показания, утверждая, что выдвинутые против него обвинения – фантазии девочки с ограниченными возможностями.

- Два года шло следствие, довели до суда через два с половиной года. Суд уже прошел, его оправдали. И все, он ходит, улыбается, как ни в чем не бывало, - возмущается женщина.

В ходе судебного разбирательства у дочери Марины произошел нервный срыв, и она оказалась в палате психиатрической больницы. По словам Марины, эти события до неузнаваемости изменили девочку.

- Ребенок стал агрессивным. Она ненавидит людей. В таком вот она состоянии. Очень агрессивной стала, нервная, вся эмоциональная…с полуоборота, как говорится.

Несмотря на все сложности, женщина готова добиваться правды и дальше. Марина решила обжаловать решение суда первой инстанции, подав апелляцию. Однако дату рассмотрения этого дела ей не сообщили до сих пор.

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