ЦИК аккредитовал 22 долгосрочных наблюдателя за выборами президента РК

Все наблюдатели вносятся на аккредитацию в ЦИК министерством иностранных дел РК.

22 долгосрочных наблюдателя в составе БДИЧП/ОБСЕ по наблюдению за выборами аккредитованы Центральной избирательной комиссией. Об этом на заседании рассказала член ЦИК Зауреш Баймолдина, передает корреспондент Zakon.kz.

Все наблюдатели вносятся на аккредитацию в ЦИК министерством иностранных дел РК.

- Вы знаете, что на заседании ЦИК 6 мая текущего года были аккредитованы 45 наблюдателей от различных международных организаций – это СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ и ОИС. Сегодня мы на заседании рассмотрели представление, которое поступило из МИД об аккредитации 22 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Таким образом, на сегодня у нас прошли аккредитацию 67 международных наблюдателей, - сказала Баймолдина.

Из 67 наблюдателей: 7 – от Миссии наблюдателей от СНГ; 22 наблюдателя от МПА СНГ; 4 в составе Миссии наблюдателей от ОИС; 34 – БДИЧП/ОБСЕ.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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