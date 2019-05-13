ЦИК аккредитовал 22 долгосрочных наблюдателя за выборами президента РК
Все наблюдатели вносятся на аккредитацию в ЦИК министерством иностранных дел РК.
Фото : Zakon.kz13 мая 2019, 11:26
22 долгосрочных наблюдателя в составе БДИЧП/ОБСЕ по наблюдению за выборами аккредитованы Центральной избирательной комиссией. Об этом на заседании рассказала член ЦИК Зауреш Баймолдина, передает корреспондент Zakon.kz.
Все наблюдатели вносятся на аккредитацию в ЦИК министерством иностранных дел РК.
- Вы знаете, что на заседании ЦИК 6 мая текущего года были аккредитованы 45 наблюдателей от различных международных организаций – это СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ и ОИС. Сегодня мы на заседании рассмотрели представление, которое поступило из МИД об аккредитации 22 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Таким образом, на сегодня у нас прошли аккредитацию 67 международных наблюдателей, - сказала Баймолдина.
Из 67 наблюдателей: 7 – от Миссии наблюдателей от СНГ; 22 наблюдателя от МПА СНГ; 4 в составе Миссии наблюдателей от ОИС; 34 – БДИЧП/ОБСЕ.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969294-8a0b06938b927c2ec6408b08a3e79a5c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...