ДУМК призывает казахстанцев не поддаваться провокациям экстремистских течений

В отношении тех граждан, которые под прикрытием религии совершают незаконные действия и сеют смуту в обществе, должны быть приняты меры.

ДУМК выступило с обращением в отношении граждан Казахстана, пострадавших от деятельности террористических организаций, сообщает Zakon.kz

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, 7 и 9 мая 2019 года из Сирии в страну были эвакуированы 231 казахстанских граждан.

Среди граждан, попавших под воздействие экстремистских организаций, имеются 156 детей дошкольного возраста, из них 18 сирот.

В начале этого года, 6 января, по указанию Первого Президента – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева из Сирии были возвращены 47 граждан.

Казахстан обеспокоен судьбами своих граждан, где бы они не находились. Подтверждением этому служит данная гуманитарная акция, которая была осуществлена в продолжение предыдущей операции «Жусан».

Всем гражданам, пострадавшим от экстремистских организаций, оказана моральная и материальная помощь со стороны государства. В результате социальных и реабилитационных мероприятий эти гражданы были обустроены на работу, вернулись к своим родным, дети ходят в детские сады и школы. Мы не желаем смерти наших братьям и сестрам.

Как заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, за совершенные ими ошибки не должны страдать в чужой стране их невинные дети.

Нашим соотечественникам, которые по незнанию и неопытности попали в сети и стали жертвами экстремистских организаций, мы должны оказывать всестороннюю поддержку и заботу. Поэтому, особенно в этом Священном месяце Рамазан, в месяце добра и милосердия, призываем проявить к ним снисхождение.

Духовное управление мусульман Казахстана просит у Всевышнего дать свое благословение и милосердие нашим гражданам, попавшим в нелегкую ситуацию. Пусть Всевышний оберегает их от таких испытаний и тяжести.

ДУМК призывает предпринять основательные меры в отношении тех граждан, которые под прикрытием религии совершают незаконные действия и сеют смуту среди народа. Судьбы этих заблудших людей должны быть уроком для наших граждан.

В этой связи, Духовное управление мусульман Казахстана призывает казахстанцев, особенно молодежь не поддаваться провокациям деструктивных и экстремистских течений, не слушать сомнительные проповеди зарубежных представителей из социальных сетей, быть бдительными по вопросам религий. Более того, не оказывать материальную помощь лжепроповедникам.

Люди, оказавшие в такой ситуации, должны непременно обращаться в соответствующие учреждения и к официальным представителям духовенства. При областных, городских мечетях круглосуточно работают телефоны доверия, а также имеются реабилитационные центры.

Есть официальный сайт www.fatua.kz, на котором Отдел шариата и фетвы отвечает на вопросы в онлайн режиме. Со специалистами данного отдела можно встретиться в рабочие дни и проконсультироваться по религиозным вопросам.

Обеспечение безопасности страны, сохранение единства и целостности нашего народа является основным долгом нашего государства.

Ислам по смыслу означает «мир». Одним из основных принципов нашей религии является мир. Религия процветает только в том обществе, где царят мир и согласие, единство и дружба.

Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие и взаимопонимание нашему народу, оберегает от смуты и раздора наше государство! Аминь!

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