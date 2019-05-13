Похолоданием сменится летняя погода в Казахстане

На востоке страны ожидается снег.

Прогноз на 14-16 мая распространили синоптики, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", после почти летней теплой погоды в Казахстане похолодает. И связано это будет с холодными арктическими фронтами, смещающимися с Северного Урала.

Уже в предстоящие сутки в северных областях, днем в центре, ожидаются дожди, грозы, местами возможен град и резкое понижение температуры воздуха. После почти 30-ти градусной жары дневная температура воздуха понизится до 17-22, на крайнем севере до 8-13 тепла.

А на востоке республики в ближайшую ночь возможен переход дождя в мокрый снег и похолодание до 0-5 мороза.

На остальной территории Казахстана возможны кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры воздуха.

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