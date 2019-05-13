Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Похолоданием сменится летняя погода в Казахстане

На востоке страны ожидается снег.

Фото : Днепр Час13 мая 2019, 12:41

Прогноз на 14-16 мая распространили синоптики, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", после почти летней теплой погоды в Казахстане похолодает. И связано это будет с холодными арктическими фронтами, смещающимися с Северного Урала.

Уже в предстоящие сутки в северных областях, днем в центре, ожидаются дожди, грозы, местами возможен град и резкое понижение температуры воздуха. После почти 30-ти градусной жары дневная температура воздуха понизится до 17-22, на крайнем севере до 8-13 тепла.

А на востоке республики в ближайшую ночь возможен переход дождя в мокрый снег и похолодание до 0-5 мороза.

На остальной территории Казахстана возможны кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры воздуха.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты