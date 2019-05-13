Трамп написал письмо Назарбаеву

Глава США пожелал Назарбаеву успехов в дальнейших начинаниях.

Президент США Дональд Трамп направил Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву письмо, передает Zakon.kz.

Письмо разместил в своем twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

- Поздравляю с историческим моментом для вашей страны. После почти 30-летнего пребывания в качестве главы вашей страны вы оставляете успешное наследство, и я приветствую ваше решение использовать конституционную процедуру для упорядоченного транзита. Ваш визит в Белый дом в прошлом году был важным шагом для сотрудничества Соединенных Штатов Америки и Казахстана. Мы достигли великих успехов в двусторонних отношениях, и я рад, что американский бизнес продолжит развивать более широко области для экономического сотрудничества с Казахстаном, - сказано в письме Трампа.

Далее он отметил, что Казахстан добился глобальных успехов под осторожным управлением Назарбаева.

- Я высоко ценю вашу поддержку и работу с вами как с Президентом, и теперь я жду подобных близких отношений с Президентом Токаевым, - отметил глава США, пожелав Назарбаеву успехов в дальнейших начинаниях.

АҚШ Президенті Д.Трамптың Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа хаты



Письмо Президента США Д.Трампа Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву pic.twitter.com/KJfhgWRPcN — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 13 мая 2019 г.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!