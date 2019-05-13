Казахстанская вода "SAMAL" отметила 10 лет существования полным ребрендингом

В начале апреля покупателям был представлен новый образ.

Основанная в 2009 году Компания "Керемет Су СКЕ", сегодня является одним из лидеров отрасли по производству, доставке и реализации бутилированной воды формата 18,9 литров. За 10 лет существования Бренд заслужил безукоризненную репутацию не только на казахстанском рынке, но и за его пределами.

Многократный лауреат казахстанских конкурсов и дегустаций Worldfood и Interfood, Компания получила международное признание, победив в номинации "Высокое качество товаров и услуг" в г. Париж, Франция. Стала обладателем почетной награды "Золотая медаль Ассоциации SEIN". В 2016 году компания удостоились награды "Европейский Гран-при за качество и безупречный сервис" на официальном награждении в Женеве. В 2017 году вода Samal получила золотую медаль в номинации "Продукт года" на международном конкурсе Worldfood в Москве.

В начале апреля вода "Samal" представила покупателям свой новый образ. Изменения в дизайне коснулись логотипа, фирменного стиля и сайта торговой марки www.swr.kz. Новый дизайн является олицетворением внутренней составляющей Бренда, соответствующей образу молодой и динамично развивающейся компании.

Все течет, все изменяется, и мы обязаны идти в ногу со временем. Рынок требует соответствовать веяниям международных трендов и поэтому мы решили изменить стратегию развития Бренда. Неизменными останется название и наши ценности в области качества выпускаемой продукции. Существующая сегодня пятиуровневая система очистки воды на современном оборудовании будет продолжать гарантировать нашим покупателям высокие стандарты качества и вкуса. Новый этап развития бренда "Samal" связан с еще большей ориентацией на конечного покупателя. В прошлом году мы запустили производство воды в малых форматах, и старый разрозненный фирменный стиль уже не отвечал целям нашей новой стратегии и позиционированию в целом. Ребрендинг стал осознанной необходимостью.

Самал дословно переводится с казахского языка "бриз, прохладный ветерок". Новый логотип легко воспринимается визуально и доносит яркий стиль жизни. Он ориентирован на людей, выбирающих активную жизненную позицию, уделяющих особое внимание спорту и здоровому образу жизни, на людей, которые открыты новому и жаждут ярких впечатлений каждый день.

Красный цвет, используемый в логотипе, символизирует, уверенность в себе и своих силах. Выбранный шрифт, сдержанный и минималистичный, отражает честность продукта по отношению к покупателям - "ничего лишнего" - как и в продукции Бренда. Совместив образы природной легкости и жизненные ценности целевой аудитории, Компании и команде разработчиков удалось буквально визуализировать свежесть, отраженную в имени Бренда.

"Когда хочется пить — ты просто пьешь воду.

Когда хочется освежиться по-настоящему,

Ощутить вкус облаков, вековой холод ледяных вершин,

Почувствовать ритм, рождаемый ледниками

И подхватываемый горными реками — ты пьешь Samal!

Попробуй, как освежает Samal!".

"Керемет Су СКЕ" приглашает всех желающих посетить экскурсии по заводу, которые проводятся на ежедневной основе для детей и взрослых. Заказать воду "Samal" можно по телефону: +7(727)390-77-77 или на сайте.

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