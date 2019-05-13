Казахстан занимает первое место в СНГ по введенному жилью на человека – Роман Скляр

По итогам прошлого года введено в эксплуатацию 12,5 млн кв. м жилья.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр рассказал о ходе реализации Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" на 2017-2021 годы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, по итогам прошлого года введено в эксплуатацию 12,5 млн кв. м жилья, из них многоквартирного жилья – 5,7 млн кв. м и индивидуального жилья – 6,8 млн кв. м.

ИФО ввода жилья составило 112,1% к аналогичному периоду 2018 года.

Как отметил министр, все регионы показали хорошие результаты. Лидерами по вводу жилья стали Нур-Султан (2,4 млн. кв. м), Алматы (2,0 млн кв. м) и Мангистауская область (1,2 млн кв. м). На них приходятся 45% всего введенного жилья по Казахстану.

Наименьшие показатели у Северо-Казахстанской (218 тыс. кв. м), Павлодарской (284 тыс. кв. м) и Костанайской (299 тыс. кв. м) областях.

По словам Романа Скляра, благодаря госпрограмме "Нұрлы жер" на 1 тенге государственных средств привлечено 7 тенге частных инвестиций.

Своевременное подведение инженерных коммуникаций позволило построить рекордные 12,5 млн. кв. м (113,7 тыс. жилищ) частного и государственного жилья.

Все это позволило занять первое место среди стран СНГ по введенному жилью на одного человека.

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