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Рухнувшая стена в Шымкенте придавила насмерть двух мужчин

Погибшие были родственниками хозяину.

Фото : otyrar.kz13 мая 2019, 19:33

В Шымкенте при разборе нежилого дома рухнула стена, которая насмерть придавила двух мужчин, еще двое попали в больницу с различными травмами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Погибшие были родственниками хозяину, их пригласили на асар, чтобы разобрать старый дом. При разборе стена рухнула и погребла под собой мужчин.

- 09.05 в 18—25 в Абайском районе, в 112 квартале, по ул. Аманкулова в частном нежилом доме, при его разрушении упала стена (размером 3х2 м) на 4 работников, которые были друг другу родственники.

В результате на месте скончались мужчины 1973 г.р. и 1986 г.р. С различными травмами госпитализированы в больницу мужчины 1981 г.р. и 1971 г.р. Состояние их стабильное.

Спасател оперативно-спасательного отряда помогли извлечь тела погибших и пострадавшего, - сообщили в Группе внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города Шымкент.


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